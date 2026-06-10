セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催。本日限定で、「スムージースーパーセール」として「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。

【画像】迷う〜！ コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）

本日限定「スムージースーパーセール」

セールの対象となる「セブンカフェ スムージー」の一例として、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」（通常価格390円、以下、税込み）、「アサイーバナナスムージー」（通常価格390円）、「フルーツミックススムージー」（通常価格298円）、「ストロベリーミルクスムージー」（通常価格360円）、「すいかスムージー」（通常価格400円）などがラインアップ。

また、同月30日までの期間、「セブンカフェ スムージー」の購入時に「セブン−イレブンアプリ」を提示すると、3杯購入するごとに「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」がもらえます。

同社の公式「X」アカウントが、「飲みたいスムージーをコメントで教えて」と問い掛けると、「いつもアサイーバナナスムージー。大好き」「スイカのスムージー、おいししかった。ハマりそう」「どれも美味しそう…！私はやっぱりいちごバナナソイスムージーで決まりかな」「ストロベリーミルクスムージー」などの返信が寄せられました。

「半額！楽しみ！」「爆買いしちゃおかな」と期待する人が多数いる一方で、「店に機械1台しかないのに大丈夫なのか？行列できちゃわないか？」「複数買う人いたら、行列半端なくなりそう」「絶対混むんだろうな〜」「朝寄って買おうと思ってたけど、よくよく考えたら機械一つしかないし並んでたら無理だな…」と不安の声も上がっています。

「スムージーの日」は、フルーツや野菜をそのままジュースにすることで栄養を丸ごととれるスムージーを、より多くの人に味わってもらうことを目的に、スムージーの「ム（6）ージー（10）」と読む語呂合わせから、「ドール」が制定しました。