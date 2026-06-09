ご当地スーパーでローカルなお土産探し！ 【沖縄・宮古島 編】
旅行でお土産を買うなら、地元の人に親しまれている「スーパーマーケット」がおすすめ。価格は安く、コンビニよりも品数が多い。長年、国内外のスーパーでお土産を調達してきた筆者が、今回は【沖縄・宮古島 編】を紹介する。
宮古島は、沖縄本島と石垣島のほぼ中間にある離島。東京や大阪などから直行便があるため、比較的行きやすい。いくつかの島がある中、宮古島はある意味「本島」であり、ショッピングモールや「ドン・キホーテ」まである。
宮古島でまず買いたいのが「雪塩」だ。雪塩は、宮古島でくみ上げられた地下海水を使って製造され、ミネラル分を多く含み、サラサラしている。すぐ溶けるため、肉や魚などの味付け、またおにぎりにしてもおいしい。
空港の土産店などにも、もちろん置いてある。だが、スーパーで買うのが最も安い。
その雪塩を使った「雪塩ちんすこう」も、とてもおいしい。箱売りもあるが、小さな袋に入った商品をいくつも買えば、ばらまき土産としても使える。
スーパーで買えば、1袋200円弱。コンビニエンスストアや空港などだともう少し高くなる。
雪塩や、雪塩ちんすこうは、沖縄本島などでも手に入る。しかし、「雪塩ふぃなん」は、宮古島限定商品。少し塩のしょっぱい味がするフィナンシェで、3個入り、6個入りなどある。
ちなみに、この商品は、スーパーでも空港でも土産店でも、値段は同じだ。宮古島でしか買えないため、雪塩ファンにはレア。
宮古島のご当地パン「うずまきサンド」は、いくつかのパンメーカーが販売している。その「元祖」が、伊良部島のまるそうパンが製造する、うずまきサンドだ。
砂糖がたっぷり入ったクリームが、やわらかいパンに塗られ、ぐるぐるロール状に巻いてある。口の中でジャリジャリとした食感がたまらない。シンプルな味で、甘党におすすめ。
宮古島のドリンクといえば、マルマサの「ミキ」である。米と麦、砂糖が原料の発酵飲料で、トロッとした食感が特徴だ。「飲む極上ライス」がキャッチフレーズ。乳酸菌が豊富など栄養価が高く、朝食代わりに、食欲がない時にも重宝する。
もう1つ、「黒糖玄米」も、宮古島ならでは。こちらは玄米から作られた発酵飲料で、玄米と黒糖のほか、しょうがや食塩なども使われている。黒糖の甘さがダイレクトに感じられ、まさに「飲む玄米」だ。
「宮古そば」は、宮古島発祥の沖縄そば。実は沖縄そばと違い、「細めのストレートで平らな麺」「豚骨とかつお節のあっさりした透明スープ」という特徴がある。
また、三枚肉やかまぼこなどを、麺の下に隠すのも、宮古そばの伝統。上の商品画像では分かりやすく上に盛り付けてあるが、厳密には違うのだが・・・
「あおさ」も、沖縄らしい食材。実は「ヒトエグサ」という海藻で、このオーガニックあおさは、香りがよく葉に厚み合ってやわらかいトエグサ科のみを使った商品とのこと。
水で約3分浸して戻すと、約10倍になる。お吸い物、玉子焼き、天ぷらなどで味わえる。乾燥なので、持ち帰るのが軽いのもいい。
「もずく」も、沖縄ならではの食材。スーパーにはたくさんのもずくが並んでいるが、せっかくなら宮古島産を選びたい。
この「沖縄・宮古島特産 味付もずく」は、地元の平良冷凍が製造し、にんにくの独自の味付けがやみつきになるおいしさ。ぜひ一度試してみてほしい。
ポッカ・サッポロが販売する、沖縄限定「宮古島ハイビスカスティー」は、宮古島をはじめ沖縄県全域、さらに、全国の沖縄物産展やアンテナショップなどで手に入ることも。もちろん、宮古島ではよく見かける商品。
ハイビスカスの豊かでやさしい香り、すっきりとした味わいが南国を思い出す。旅のお供、また、帰ってからの旅の思い出にもいい。
【沖縄・宮古島にある主なご当地スーパー】
■サンエー https://www.san-a.co.jp/
■タウンプラザかねひで https://www.kanehideshj.com/
■マックスバリュ https://www.aeon-ryukyu.jp/store/
■JAファーマーズマーケットみやこ「あたらす市場」 https://www.ja-okinawa.or.jp/farmersmarket/
■Aコープ https://www.ja-okinawa.or.jp/store/
(Written by トラコ)
宮古島は、沖縄本島と石垣島のほぼ中間にある離島。東京や大阪などから直行便があるため、比較的行きやすい。いくつかの島がある中、宮古島はある意味「本島」であり、ショッピングモールや「ドン・キホーテ」まである。
空港の土産店などにも、もちろん置いてある。だが、スーパーで買うのが最も安い。
その雪塩を使った「雪塩ちんすこう」も、とてもおいしい。箱売りもあるが、小さな袋に入った商品をいくつも買えば、ばらまき土産としても使える。
スーパーで買えば、1袋200円弱。コンビニエンスストアや空港などだともう少し高くなる。
雪塩や、雪塩ちんすこうは、沖縄本島などでも手に入る。しかし、「雪塩ふぃなん」は、宮古島限定商品。少し塩のしょっぱい味がするフィナンシェで、3個入り、6個入りなどある。
ちなみに、この商品は、スーパーでも空港でも土産店でも、値段は同じだ。宮古島でしか買えないため、雪塩ファンにはレア。
宮古島のご当地パン「うずまきサンド」は、いくつかのパンメーカーが販売している。その「元祖」が、伊良部島のまるそうパンが製造する、うずまきサンドだ。
砂糖がたっぷり入ったクリームが、やわらかいパンに塗られ、ぐるぐるロール状に巻いてある。口の中でジャリジャリとした食感がたまらない。シンプルな味で、甘党におすすめ。
宮古島のドリンクといえば、マルマサの「ミキ」である。米と麦、砂糖が原料の発酵飲料で、トロッとした食感が特徴だ。「飲む極上ライス」がキャッチフレーズ。乳酸菌が豊富など栄養価が高く、朝食代わりに、食欲がない時にも重宝する。
もう1つ、「黒糖玄米」も、宮古島ならでは。こちらは玄米から作られた発酵飲料で、玄米と黒糖のほか、しょうがや食塩なども使われている。黒糖の甘さがダイレクトに感じられ、まさに「飲む玄米」だ。
「宮古そば」は、宮古島発祥の沖縄そば。実は沖縄そばと違い、「細めのストレートで平らな麺」「豚骨とかつお節のあっさりした透明スープ」という特徴がある。
また、三枚肉やかまぼこなどを、麺の下に隠すのも、宮古そばの伝統。上の商品画像では分かりやすく上に盛り付けてあるが、厳密には違うのだが・・・
「あおさ」も、沖縄らしい食材。実は「ヒトエグサ」という海藻で、このオーガニックあおさは、香りがよく葉に厚み合ってやわらかいトエグサ科のみを使った商品とのこと。
水で約3分浸して戻すと、約10倍になる。お吸い物、玉子焼き、天ぷらなどで味わえる。乾燥なので、持ち帰るのが軽いのもいい。
「もずく」も、沖縄ならではの食材。スーパーにはたくさんのもずくが並んでいるが、せっかくなら宮古島産を選びたい。
この「沖縄・宮古島特産 味付もずく」は、地元の平良冷凍が製造し、にんにくの独自の味付けがやみつきになるおいしさ。ぜひ一度試してみてほしい。
ポッカ・サッポロが販売する、沖縄限定「宮古島ハイビスカスティー」は、宮古島をはじめ沖縄県全域、さらに、全国の沖縄物産展やアンテナショップなどで手に入ることも。もちろん、宮古島ではよく見かける商品。
ハイビスカスの豊かでやさしい香り、すっきりとした味わいが南国を思い出す。旅のお供、また、帰ってからの旅の思い出にもいい。
【沖縄・宮古島にある主なご当地スーパー】
■サンエー https://www.san-a.co.jp/
■タウンプラザかねひで https://www.kanehideshj.com/
■マックスバリュ https://www.aeon-ryukyu.jp/store/
■JAファーマーズマーケットみやこ「あたらす市場」 https://www.ja-okinawa.or.jp/farmersmarket/
■Aコープ https://www.ja-okinawa.or.jp/store/
(Written by トラコ)