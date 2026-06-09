中山秀征、結婚29周年報告 元宝塚トップ娘役の美人妻との2ショット公開「素敵なご夫婦」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの中山秀征が6月8日、自身のInstagramを更新。妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】58歳4児の父タレント「おしゃれ」元宝塚トップ娘役の美人妻との結婚29年記念日ショット
中山は「6月7日 結婚記念日でした！！」と報告して、緑を基調としたシックな店内での夫婦ショットを複数枚投稿。テーブル席でデザートを囲み、カメラ目線を送る2人の姿を公開し「あっという間に29年目に突入 時の経つ早さを感じています笑」と、しみじみ振り返っている。
また「4人の息子たちもそれぞれの道に 夢に向かって邁進中！！我々も頑張っていきましょう」「引き続き宜しくお願いします笑」と妻への言葉で締めくくっている。
この投稿には「結婚記念日おめでとうございます」「素敵なご夫婦」「理想の夫婦です」「いつまでも仲良しでいてほしい」「奥さまが美しい」「家族愛が伝わってくる」「おしゃれ」などの反響が寄せられている。
中山と白城は1998年に結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】58歳4児の父タレント「おしゃれ」元宝塚トップ娘役の美人妻との結婚29年記念日ショット
◆中山秀征、妻との結婚記念日を報告
中山は「6月7日 結婚記念日でした！！」と報告して、緑を基調としたシックな店内での夫婦ショットを複数枚投稿。テーブル席でデザートを囲み、カメラ目線を送る2人の姿を公開し「あっという間に29年目に突入 時の経つ早さを感じています笑」と、しみじみ振り返っている。
◆中山秀征の投稿に反響
この投稿には「結婚記念日おめでとうございます」「素敵なご夫婦」「理想の夫婦です」「いつまでも仲良しでいてほしい」「奥さまが美しい」「家族愛が伝わってくる」「おしゃれ」などの反響が寄せられている。
中山と白城は1998年に結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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