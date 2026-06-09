リモワ（RIMOWA）は、ポップアップイベント「CRAFT THE JOURNEY」を伊勢丹新宿店で、6月10日から16日まで開催する。

アルミニウム製スーツケースの定番「ORIGINAL」コレクションの最新カラー「インクブルー」を世界初公開し、世界先行受注を受け付ける。7月頭に世界同時発売予定。

インクブルーはアルミニウムならではの光沢感を持ちながら深みのある落ち着いたカラーリングが特徴。スーツケースはCabin（税込244,400円）、Check-In L（同305,800円）、Trunk Plus（同391,700円）の3サイズを展開する。

また、2025年に登場したイタリアンレザー製バッグ「グルーヴコレクション」やデニム素材のバケットハット・パッキングキューブなどのアクセサリーにも同色が登場し、いずれも世界初公開となる。

会場でインクブルーのスーツケースを予約した人には、限定カラー（ホワイト）のレザータグをプレゼントする。

場所は本館1階ザ・ステージ。開催時間は午前10時から午後8時まで。