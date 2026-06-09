「Pasco」6月新商品売上ランキング発表【TOP5】
敷島製パンは、「Pasco」の2026年6月の新商品売上数量ランキングを発表した。集計期間は6月1日から5日まで。首位には「やわらかクラウンメロンロール」が輝き、人気シリーズの新商品として好調なスタートを切った。
【写真】第1位の「やわらかクラウンメロンロール」
1位の「やわらかクラウンメロンロール」は、ふんわりやわらかな白生地に静岡県産クラウンメロンのクリームを挟んだ商品。「やわらかロール」シリーズの新商品として発売され、メロンの上品な風味が支持を集めた。
2位には「あらびきカレーソーセージ」がランクイン。三元豚のポークソーセージに、カレー粉とオニオンソース入りのカレーソースを合わせた総菜パンで、「あらびきソーセージ」シリーズの新ラインアップとなっている。
3位は、ロッテの人気アイス「スイカバー」の発売40周年を記念して開発された「スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?」。国産小麦100％のスフレケーキで、緑色と赤色の二層生地やチョコチップでスイカを表現した遊び心あふれる商品だ。
4位には「喫茶店風アラビアータピザトースト」が入った。厚切りの山型食パンにアラビアータソースとシュレッドチーズをのせて焼き上げた商品で、自宅で喫茶店風の味わいを楽しめる。
5位は「豆乳オムレット 3個入」。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」を使用し、豆乳入りのもちっとした生地に豆乳クリームと豆乳ホイップクリームを挟んだ。濃厚な味わいとやさしい口当たりが特徴となっている。
【Pasco6月新商品売上数量ベスト5】
1位 やわらかクラウンメロンロール
2位 あらびきカレーソーセージ
3位 スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?
4位 喫茶店風アラビアータピザトースト
5位 豆乳オムレット 3個入
【写真】第1位の「やわらかクラウンメロンロール」
1位の「やわらかクラウンメロンロール」は、ふんわりやわらかな白生地に静岡県産クラウンメロンのクリームを挟んだ商品。「やわらかロール」シリーズの新商品として発売され、メロンの上品な風味が支持を集めた。
3位は、ロッテの人気アイス「スイカバー」の発売40周年を記念して開発された「スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?」。国産小麦100％のスフレケーキで、緑色と赤色の二層生地やチョコチップでスイカを表現した遊び心あふれる商品だ。
4位には「喫茶店風アラビアータピザトースト」が入った。厚切りの山型食パンにアラビアータソースとシュレッドチーズをのせて焼き上げた商品で、自宅で喫茶店風の味わいを楽しめる。
5位は「豆乳オムレット 3個入」。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」を使用し、豆乳入りのもちっとした生地に豆乳クリームと豆乳ホイップクリームを挟んだ。濃厚な味わいとやさしい口当たりが特徴となっている。
【Pasco6月新商品売上数量ベスト5】
1位 やわらかクラウンメロンロール
2位 あらびきカレーソーセージ
3位 スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?
4位 喫茶店風アラビアータピザトースト
5位 豆乳オムレット 3個入