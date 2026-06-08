「もう日本にも来る波」下矢一良が鳴らすAIリストラ時代の警鐘
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下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「ホワイトカラーは危機？AI時代に大量解雇となる業種と生き残り方を教えます【日本経済 クビ】」を公開した。動画では、業績が好調であるにもかかわらずAI導入を理由に行われる大リストラ時代の幕開けについて、海外の事例や日本企業への波及、そしてビジネスパーソンが生き残るための条件を解説している。
下矢氏はまず、Meta（旧Facebook）の事例を紹介。直近3ヶ月で3兆円もの利益を出すほど「メタメタ儲かっている」にもかかわらず、従業員の1割を解雇すると発表した点に注目した。その理由について「浮いたお金を全部AIにお金をぶち込みます」と語り、莫大なコストがかかるAI開発への投資シフトにあると分析。この動きはIT企業に限らず、イギリスの大手銀行やコンサルティング会社など、業界の壁を越えて世界中で広がっていると警鐘を鳴らした。
また、日本では正社員の解雇が難しいため、採用の抑制、希望退職の募集、あるいはAIに代替された事務作業担当者を別の部署へ異動させるといった「形を変えたリストラ」が進むと予測。「言われたことを言われた通りやる」ルール化された社内完結型の業務は、真っ先にAIに置き換えられる危険性が高いと指摘した。
動画の最後で下矢氏は、AI時代に生き残るためには「判断できる人」「AIに指示を出せる人」になる必要があると強調。「ルールを守らされる側から、ルールを決める側、判断する側にシフトしていく」ことの重要性を説き、現状の業務に疑問を持ち、改善を提案していく主体的な姿勢が不可欠だと締めくくった。
下矢氏はまず、Meta（旧Facebook）の事例を紹介。直近3ヶ月で3兆円もの利益を出すほど「メタメタ儲かっている」にもかかわらず、従業員の1割を解雇すると発表した点に注目した。その理由について「浮いたお金を全部AIにお金をぶち込みます」と語り、莫大なコストがかかるAI開発への投資シフトにあると分析。この動きはIT企業に限らず、イギリスの大手銀行やコンサルティング会社など、業界の壁を越えて世界中で広がっていると警鐘を鳴らした。
また、日本では正社員の解雇が難しいため、採用の抑制、希望退職の募集、あるいはAIに代替された事務作業担当者を別の部署へ異動させるといった「形を変えたリストラ」が進むと予測。「言われたことを言われた通りやる」ルール化された社内完結型の業務は、真っ先にAIに置き換えられる危険性が高いと指摘した。
動画の最後で下矢氏は、AI時代に生き残るためには「判断できる人」「AIに指示を出せる人」になる必要があると強調。「ルールを守らされる側から、ルールを決める側、判断する側にシフトしていく」ことの重要性を説き、現状の業務に疑問を持ち、改善を提案していく主体的な姿勢が不可欠だと締めくくった。
YouTubeの動画内容
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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。