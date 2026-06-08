「今日好き」谷村優真（ゆま）、三つ編み×黒レース水着姿披露「スタイル良い」「可愛くてキュンとした」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が6月6日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「天才的に可愛い」と話題の水着ショット
谷村は「プール楽しすぎた浮き輪で寝かけた」「眩しすぎて正面向いてる写真無い笑笑」つづり、プールを満喫する姿を公開。ハート型の浮き輪に腕を預け、三つ編みにまとめた髪には大きなピンクの花飾りを添えている。肩にリボンがあしらわれて黒のレース素材のワンピース水着で、夏らしい爽やかなスタイルを見せた。
この投稿は「水着も髪飾りも似合いすぎ」「水着のセンス最高」「三つ編みも可愛くてキュンとした」「夏を先取りしてて素敵」「浮き輪ショット天才的に可愛い」「スタイル良い」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「天才的に可愛い」と話題の水着ショット
◆谷村優真、水着ショット披露
谷村は「プール楽しすぎた浮き輪で寝かけた」「眩しすぎて正面向いてる写真無い笑笑」つづり、プールを満喫する姿を公開。ハート型の浮き輪に腕を預け、三つ編みにまとめた髪には大きなピンクの花飾りを添えている。肩にリボンがあしらわれて黒のレース素材のワンピース水着で、夏らしい爽やかなスタイルを見せた。
◆谷村優真の投稿に反響
この投稿は「水着も髪飾りも似合いすぎ」「水着のセンス最高」「三つ編みも可愛くてキュンとした」「夏を先取りしてて素敵」「浮き輪ショット天才的に可愛い」「スタイル良い」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
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