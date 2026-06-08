「苦しいこともありましたが…」３年半を過ごしたFC東京に別れ。小泉慶が清水に完全移籍「出逢ったすべてのみなさんに感謝します」
FC東京は６月８日、小泉慶が清水エスパルスに完全移籍で加入すると発表した。
現在31歳のMFは、流経大柏高を卒業後の2014年にアルビレックス新潟に加入し、プロキャリアをスタート。その後、柏レイソルや鹿島アントラーズ、サガン鳥栖で活躍し、23年よりFC東京でプレー。同クラブでは通算129試合に出場し、４ゴールをマークした。
今回の移籍にあたり、小泉はFC東京の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「今回清水エスパルスに完全移籍することになりました。東京に在籍した３年半で自分は２年間キャプテンを務めさせてもらいました。苦しいこともありましたが、ファン・サポーターのみなさんが一緒に支えてくれたからこそ乗り越えることができました。本当にありがとうございます。
今回自分はこういう決断をしましたが、この東京での３年半で経験した出来事、出逢いは、自分にとって大きくてかけがえないものですし、出逢ったすべてのみなさんに感謝します。本当にありがとうございました」
また清水を通じては、「清水エスパルスに加入することになりました小泉慶です。ピッチの上で表現するだけだと思いますので、勝利のために全力でプレーします。応援よろしくお願いします」と意気込みを伝えた。
新たなチャレンジに意欲を燃やしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在31歳のMFは、流経大柏高を卒業後の2014年にアルビレックス新潟に加入し、プロキャリアをスタート。その後、柏レイソルや鹿島アントラーズ、サガン鳥栖で活躍し、23年よりFC東京でプレー。同クラブでは通算129試合に出場し、４ゴールをマークした。
今回の移籍にあたり、小泉はFC東京の公式サイトで以下のとおりコメントした。
今回自分はこういう決断をしましたが、この東京での３年半で経験した出来事、出逢いは、自分にとって大きくてかけがえないものですし、出逢ったすべてのみなさんに感謝します。本当にありがとうございました」
また清水を通じては、「清水エスパルスに加入することになりました小泉慶です。ピッチの上で表現するだけだと思いますので、勝利のために全力でプレーします。応援よろしくお願いします」と意気込みを伝えた。
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