【ページをめくろう！】プレゼンや電子ブックのページをめくれる「Canon リングタイプページクリッカー」を買ってみた。二度見しますがキヤノン製ですよ
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IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【ページをめくろう！】プレゼンや電子ブックのページをめくれる「Canon リングタイプページクリッカー」を買ってみた。二度見しますがキヤノン製ですよ」と題した動画を公開した。動画では、プレゼンや電子書籍のページ送りに特化したキヤノン製の指輪型デバイス「Canon リングタイプページクリッカー（PR5000-C）」を実際に購入し、その実用性や独自の活用シーンをレビューしている。
同製品は、指に差し込んで使用するコンパクトなデバイスだ。重さはボタン電池（LR44）を含めてわずか16gと非常に軽量で、持ち運びに便利な専用ポーチも付属する。USB Type-AのレシーバーとBluetoothの両方の接続方式に対応しており、WindowsやMac、さらにはiPadなど幅広い端末で利用できる点が特徴だ。
動画内では、実際に各デバイスと接続して動作を検証している。WindowsパソコンでのPowerPoint操作では、スライドの進行や戻る操作に加え、ボタン一つで画面を暗くするブラックスクリーン機能も実演。「何も考えずに使えるのがとってもいいと思います。レスポンスも文句なし」と、プレゼン時の頼もしい相棒になることを強調した。また、MacのKeynoteとのBluetooth接続もスムーズに行い、OSを問わずキビキビと動作する様子を伝えている。
さらに戸田氏は、iPadのKindleアプリでの動作チェックも実施。小説や漫画のページ送りが手元で快適に行える様子を披露し、「入院しているときに使いたかったなと、今更にして思っております」と、実体験に基づく独自の視点を語った。パソコンやタブレットを遠くに置いたまま、ベッドで寝転がりながら読書を楽しむといった、プライベートでの活用法も提案している。
動画撮影時の購入価格はセール価格で4,141円。戸田氏による恒例の点数評価では「67点」という高得点を叩き出した。「非常にシンプルな製品ですけれども、持っていると便利」と総括し、プレゼンを頻繁に行うビジネスパーソンや、快適な読書環境を求めるユーザーにとって、魅力的な選択肢であると結論付けている。
同製品は、指に差し込んで使用するコンパクトなデバイスだ。重さはボタン電池（LR44）を含めてわずか16gと非常に軽量で、持ち運びに便利な専用ポーチも付属する。USB Type-AのレシーバーとBluetoothの両方の接続方式に対応しており、WindowsやMac、さらにはiPadなど幅広い端末で利用できる点が特徴だ。
動画内では、実際に各デバイスと接続して動作を検証している。WindowsパソコンでのPowerPoint操作では、スライドの進行や戻る操作に加え、ボタン一つで画面を暗くするブラックスクリーン機能も実演。「何も考えずに使えるのがとってもいいと思います。レスポンスも文句なし」と、プレゼン時の頼もしい相棒になることを強調した。また、MacのKeynoteとのBluetooth接続もスムーズに行い、OSを問わずキビキビと動作する様子を伝えている。
さらに戸田氏は、iPadのKindleアプリでの動作チェックも実施。小説や漫画のページ送りが手元で快適に行える様子を披露し、「入院しているときに使いたかったなと、今更にして思っております」と、実体験に基づく独自の視点を語った。パソコンやタブレットを遠くに置いたまま、ベッドで寝転がりながら読書を楽しむといった、プライベートでの活用法も提案している。
動画撮影時の購入価格はセール価格で4,141円。戸田氏による恒例の点数評価では「67点」という高得点を叩き出した。「非常にシンプルな製品ですけれども、持っていると便利」と総括し、プレゼンを頻繁に行うビジネスパーソンや、快適な読書環境を求めるユーザーにとって、魅力的な選択肢であると結論付けている。
YouTubeの動画内容
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