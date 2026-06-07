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【天才】おやつを待たされたトイプードル、音声ボタンを使ったまさかの「煽りスキル」で大反響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「むぎとくるみ」が、「我が子にボタンで煽られ独身女タジタジ」と題した動画を公開しました。TikTokで365.5万回、Instagramで513万回再生され話題を集めている本動画では、トイプードルのくるみちゃんが音声録音ボタンを駆使し、おやつを焦らす飼い主を痛烈に煽る様子が収められています。



動画の冒頭、おやつを待ちきれないくるみちゃんが、床に並べられたカラフルな音声録音ボタンの中から「おやつちょうだい」のボタンを前足で的確にプッシュします。それに対し、飼い主が「ちょっと待ってって言うてるやん」と声をかけると、くるみちゃんは少し立ち止まって考え込むような仕草を見せます。そして、狙い澄ましたかのように別のボタンへ歩み寄り、「ちょっとそこの独身！」という衝撃的なフレーズを響かせました。



痛いところを突かれた飼い主は、すかさず「うるさっ」とツッコミを入れます。しかし、くるみちゃんの容赦ない攻撃は止まりません。前足で何度も「ちょっとそこの独身！」ボタンを連呼し始めます。「連呼せんといて」「傷つく」とすっかりタジタジになる飼い主に対し、くるみちゃんは得意げな表情でボタンを見つめたまま、「なんでやねん」とさらに追い打ちをかける見事なタイミングで音声を鳴らします。



動画の終盤では、「はよして」と急かすボタンまで連打し始め、完全におやつ交渉の主導権を握ってしまったくるみちゃん。ただおやつをねだるだけでなく、相手の痛いところを突いて巧みに煽るという賢すぎる愛犬の姿と、飼い主とのコントのような軽快なやり取りは、見る者を笑顔にする笑いに満ちた素晴らしい瞬間となりました。