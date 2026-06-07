タレントの内山信二（４４）が、７日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演。ぽっちゃり界の行く末を嘆いた。

この日の番組のテーマは、「ぽっちゃり業界の未来を考える」。内山が「日本自体も高齢化社会。ぽっちゃり界もものすごく高齢化しているんですよ」というと、マツコ・デラックスも「命の危険よ」としみじみ。

石塚英彦（６４）、彦摩呂（５９）、松村邦洋（５８）、サンドウィッチマン・伊達みきお（５１）など、長年バラエティーで活躍しているぽっちゃりタレントも「軒並み６０歳とか５０歳とかは越えてる」と話した。

中でも危惧されているのは健康問題。内山が「彦摩呂さんはもうヤバいですよ」というと、マツコも「デブが心配するデブって１番ヤバい」と同意。

マツコは「（彦摩呂は）もともとデブじゃなくて後付けのデブだから、耐性がないのよ」と説明し、「彦摩呂ちゃんは本当に心配している。見るとわかる。良いデブか悪いデブか。悪いってより心配」と語った。

さらに、ぽっちゃり界は深刻な若手不足に陥っているという。内山は「若手と言われる僕とか、タイムマシーン３号の関太ちゃんとかでも、みんな軒並み４０代を越えているんですよ」と若手不足を憂いていた。

ちなみに関は４６歳。これにはマツコも「関ちゃんって４０越えてんの！？ まだ３０代だと思ってた。クソジジイじゃねぇかよ！」と嘆いていた。