熊本県で7月28日午後4時半ごろ、最大震度7を観測する地震が発生し、現在も余震が続いています。過去には、災害時にけがをした際に食品用のラップを三角巾代わりに活用する方法について、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが紹介しています。【画像】「えっ…！？」これが食品用の「ラップ」を“三角巾代わり”に使う方法です公式アカウントは「災害時にもいろいろと重宝する食品用ラップ。骨折が疑われる場合、ラップ