ブライトンのMF三笘薫（29）が今季開幕戦を欠場する可能性が高いと地元メディア「サセックス・ワールド」が27日に報じた。5月に左太腿裏を負傷し、W杯北中米大会の日本代表メンバーを外れ、クラブがオーストリアで行う合宿もメンバー外になったもよう。8月20日と27日に欧州カンファレンスリーグのプレーオフ、同23日にはアストンビラとのプレミアリーグ開幕戦を控えているが、復帰は困難とみられている。