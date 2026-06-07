20人以上の打者を3度も連続アウトにしたのは…山本とマダックス

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）の本拠地エンゼルス戦に先発し、8回を2安打1失点の快投で今季6勝目を挙げた。米国のデータ提供企業「オプタスタッツ」は、この日の投球で山本が過去50年間でたった2人しかいない偉業を達成したと伝えた。

山本はこの日、初回2死一塁からペラザの適時三塁打で先制を許したものの、シャヌエルを二ゴロに仕留めて1失点で切り抜けた。ここから8回を投げ終えて降板するまで、実に22人の打者を連続アウトに仕留める離れ業を見せた。同社は公式Xに山本の偉業を、次のように紹介している。

2025年9月12日のジャイアンツ戦：最後の20者連続アウト

トロントでのワールドシリーズ第2戦：最後20者連続アウト

今晩のエンゼルス戦：最後22者連続アウト

「過去50年間で、3度も最後の20者以上を連続アウトに仕留めたMLB投手は、グレッグ・マダックスただ一人だ。（ポストシーズン含む）」

制球力抜群の“精密機械”として知られ、ブレーブスなどで大リーグ通算355勝を挙げたマダックス氏に肩を並べたというのだ。ドジャースのエースとして君臨する山本に、また一つ勲章が加わった。



（THE ANSWER編集部）