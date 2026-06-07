J３福島のカズが５試合ぶり先発。果敢なプレスバックやタックルを披露も、攻撃面では見せ場を作れず。シーズンラストマッチは21分に途中交代
５試合ぶりの先発だ。
J３の福島ユナイテッドFCは６月７日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（33-34位決定戦）で、J３のFC琉球と対戦している。
シーズンのラストマッチで、三浦知良は３トップのセンターでスタメン出場。次を予測したポジショニングでチャンスをうかがう。
相手のビルドアップに対しては、効率的なディフェンスで対応。自陣では果敢なプレスバックや身を挺したスライディングタックルを見せる。
序盤は琉球にペースを握られるなか、カズは前線で基準点になろうとしたが、相手のタイトな守備の前にキープできない場面も。チームが攻撃に転じた際、クロスやスルーパスを受けようとしたが、思うようにパスが届かない。
相手ゴール前で見せ場を作れず、21分に途中交代となった。
百年構想リーグでは、通算６試合に出場。先発は４試合。総プレータイムは87分で、ゴールは奪えなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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J３の福島ユナイテッドFCは６月７日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（33-34位決定戦）で、J３のFC琉球と対戦している。
シーズンのラストマッチで、三浦知良は３トップのセンターでスタメン出場。次を予測したポジショニングでチャンスをうかがう。
相手のビルドアップに対しては、効率的なディフェンスで対応。自陣では果敢なプレスバックや身を挺したスライディングタックルを見せる。
相手ゴール前で見せ場を作れず、21分に途中交代となった。
百年構想リーグでは、通算６試合に出場。先発は４試合。総プレータイムは87分で、ゴールは奪えなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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