J３福島のカズが５試合ぶり先発。果敢なプレスバックやタックルを披露も、攻撃面では見せ場を作れず。シーズンラストマッチは21分に途中交代

J３福島のカズが５試合ぶり先発。果敢なプレスバックやタックルを披露も、攻撃面では見せ場を作れず。シーズンラストマッチは21分に途中交代