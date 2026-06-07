猫が急に襲いかかってくるときの理由5つ どんな心理が隠れている？

1.「もうやめて！」の限界がきたから

飼い主さんとのスキンシップは、猫にとっても安心できる至福の時間です。しかし、猫が求める以上に構いすぎてしまうと、喜びから一転し「不快」な気持ちに変わってしまうことがあります。

つまり、ただ我慢の限界がきて「もう満足したからやめてほしい」という気持ちを伝えようとしているだけなのです。

攻撃の前には、尻尾をばたつかせる、耳を伏せるなどの何らかのサインを出しているので、飼い主さんが先回りして切り上げることが大切です。

2.狩猟本能のスイッチが入ったから

飼い主さんの手や足の動きが「獲物」のように見え、本能的に飛びついてしまうケースもあります。猫としては、ただ遊んでいるだけのつもりであり「攻撃して困らせたい」という意図は全くないのです。

特に遊び盛りの若い猫に多く見られ、勢い余って噛んだり爪を立てたりしてしまうことがあります。

人の手や足を「噛んでもいいもの」と覚えさせないよう、遊ぶときは必ずおもちゃを使うように意識しましょう。

3.自分の身を守るため

大きな音や知らない人、慣れない環境を苦手とする猫は多いもの。不安や恐怖から身を守るため、咄嗟に攻撃してしまうこともあるでしょう。

特に、目をじっと見つめられたり、相手から強いニオイを感じたりすると、さらに警戒心が高まることも。動物病院の診察台で見られやすい威嚇もまた、防衛反応の1つです。

普段とは違う状況になることがあらかじめ分かっているときには、猫が少しでも安心して過ごせるよう工夫しましょう。

4.八つ当たりしているから

猫も少なからず、イライラを人にぶつけてくることはあります。例えば「ジャンプに失敗した」「同居猫とケンカした」といった場面で見られやすい行動です。

もちろん、飼い主さんが直接何かをしたわけではないため、突然噛まれたり飛びつかれたりすると「とばっちりを受けた･･･」と感じてしまうこともあるでしょう。

なかには「八つ当たりをすると、気持ちが落ち着く」と覚えてしまい、似たような状況でまた繰り返す猫もいるのだとか。原因となる刺激は、できる限り取り除いてあげましょう。

5.体調不良を抱えているから

何の前触れもなく急に怒りっぽくなったというのであれば、体の痛みや不調を抱えているサインかもしれません。

たしかに、痛みを感じるところを触られれば、思わず攻撃的になってしまうのも無理はないでしょう。

また、いつもは甘えん坊で穏やかな猫が、急に性格が変わったように感じるときも要注意です。些細な変化でも見逃さず「様子がおかしいな」と感じた時点で、早めに動物病院へ相談することをおすすめします。

猫が急に襲いかかってきたときの対処法

猫が急に襲いかかってきたときに、感情的に反応するのは逆効果です。まずは距離を取り、お互いがクールダウンできる時間をつくりましょう。

興奮している最中になだめようとすると、かえって興奮を煽ってしまい、飼い主さんがケガをする可能性があります。安全を優先し、必要に応じてケージを活用するのも1つでしょう。

また、その場では止めることができても、攻撃行動を繰り返す場合は、根本的な接し方や生活環境を見直すことが必要です。

例えば「触りすぎた直後」「大きな音がした後」など、猫が襲ってくるきっかけが分かっているのであれば、その刺激をできるだけ減らしてあげましょう。

もし攻撃があまりにも激しかったり、急に性格が変わったように感じたりする場合は、1人で悩まず獣医師さんへ相談してください。

まとめ

猫に急に襲いかかってこられて、驚きや動揺を感じない人はいません。しかし、忘れないでほしいのは、猫が理由もなく人を襲うことはまずないということです。

猫が攻撃してしまう背景には、恐怖や不安、あるいは体の痛みなどの理由が隠されているのです。

だからこそ、困った行動で終わらせるのではなく、猫が一生懸命気持ちを伝えようとしているサインとして受け止めてあげましょう。

愛猫の気持ちに寄り添い続けることが、穏やかな関係を末永く続けていくための大きな鍵になっていきます。

(獣医師監修：葛野宗)