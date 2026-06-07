なでしこ長谷川唯が感じる「現役目線に近い距離感」

なでしこジャパン（日本女子代表）は6月6日に行われた国際親善試合で南アフリカ女子代表に5-0の快勝を収めた。

新体制となって間もないチームだが、新たにコーチ陣に加わった内田篤人氏の存在が、選手たちにさっそく好影響を与えているようだ。なかでもMF長谷川唯は、元日本代表選手である新たな指導者が加わったことによるチームの雰囲気の変化を前向きに捉えている。

「（内田コーチは）元々選手だったこともあって、やっぱりコミュニケーションのところは取りやすいです。意見もしやすいですし、言い入れやすい（受け入れやすい）というのは感じるので、選手にとってはすごくいいことだと思います」

さらに長谷川は、内田コーチが持つ「ポジティブなエネルギー」がチームに良い空気をもたらしていると語り、合流からわずか数日であるものの、すでに「いい影響がある」と手応えを口にした。

今回の練習では、紅白戦でうまくいかなかった守備の修正や、「どうすれば良くなるか」といった戦術的なアプローチについて、内田コーチの現役時代の経験を交えながら意見を交わしているという。

内田コーチの指導は、守備面だけでなく攻撃陣のスキル向上にも及んでいる。MF谷川萌々子は、シュート練習の際に内田コーチから具体的な技術指導を受けたことを明かした。

「『こういうボールの置き方をすると良いと思うよ』とアドバイスをもらっていたので、日々教えてもらいながら成長できている」

元日本代表として数々の修羅場をくぐり抜けてきた内田コーチからの細かなキックの手前の崩し、ボールの置き所へのアプローチは、若い谷川にとっても日々の成長を実感させる大きな糧となっているようだ。

左サイドバックのDF北川ひかるは、世界を知る同ポジションの先輩である内田コーチの存在に大きな心強さを感じている。

「内田さんも、やっぱり同じポジションっていうところで、常に声をかけてくれますし、かなりサポートもしてくれています」

サイドバックならではの “気持ちや難しさ”を深く理解してくれる指導者の存在は、北川にとって非常に大きいようだ。「自分はすごくコミュニケーションを取ってやれていますし、本当に存在感というか、大きな存在だなと思います」と、信頼を寄せている。

実際の指導内容についても、守備の立ち位置や、相手がロングボールを蹴ってきた際の対応、センターバックとの連係など、実戦に即した細かな修正が行われていると言い、「（元選手に）言われるのは理解しやすい」と、その指導の分かりやすさに感謝の言葉を述べた。

選手たちと同じ目線に立ち、ピッチ内でのリアルな感覚を共有できる内田篤人新コーチ。新生なでしこジャパンにとって、大きな推進力となりそうだ。（砂坂美紀 / Miki Sunasaka）