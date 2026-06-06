『日プ新世界』デビューグループ名「KO1KEYZ」に決定 日韓同時デビューへ
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューグループ名が「KO1KEYZ」だと発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
ファイナルとなる6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」では、「デビュー評価」ステージを準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列での生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となり、「デビュー評価」ステージと順位発表式の模様を届け、デビューメンバーが誕生する。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。