本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。打線の援護なく4勝目はならなかったが、9回にフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放ち、1-0で勝利した。フリーマンは場内インタビューで佐々木を絶賛した。

佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。

5回1死までエンゼルス打線に安打を許さず。マドリガルに二塁打を許したものの、後続を断った。7回2安打無失点で10奪三振はメジャー自己最多だった。

佐々木に白星はつかなかったものの、9回にフリーマンが中堅にサヨナラ本塁打を放ち、チームは勝利。力投に応えた。

フリーマンは試合後の場内インタビューで佐々木について「ここ4、5試合の登板は本当に信じられないくらい素晴らしいよ」と絶賛。「時速100マイルの快速球に、92〜93マイルのスプリットも投げ込んだ」と続け、最後に「俺たちのチームにいてくれて嬉しいよ。本当に素晴らしかった」と感謝した。



（THE ANSWER編集部）