小澤征悦、妻・桑子真帆アナの妊娠を笑顔で生報告「しっかりサポートしてあげたい」 自身の52歳の誕生日に発表

小澤征悦、妻・桑子真帆アナの妊娠を笑顔で生報告「しっかりサポートしてあげたい」 自身の52歳の誕生日に発表