小澤征悦、妻・桑子真帆アナの妊娠を笑顔で生報告「しっかりサポートしてあげたい」 自身の52歳の誕生日に発表
NHKの桑子真帆アナウンサー（39）の夫で俳優の小澤征悦（52）が6日、ナビゲーターを務める日本テレビ系ニュース番組『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』（毎週土曜 前11：55）に出演し、桑子アナの妊娠を生報告した。
【写真】桑子真帆アナがエプロン姿で味噌汁づくり
番組エンディングで高岡達之氏（読売テレビ報道局特別解説委員）が「さぁ、ここで（番組を）ご覧の皆さんに私から、良いお知らせがあります。長いこと生きているとですね、楽しいことが2つ重なるんですこともあるもんで、一つは小澤さんがお誕生日だそうです」と、スタジオ全員が拍手で祝福。
続けて高岡氏が「お誕生日を祝ったのはいいんですが、小澤さんが元気で長生きしなきゃいけない理由がもう一つあるらしい」と話題を振ると、小澤は「あ、そっちね」と照れ笑いし「あ、いや、すみません、今朝なんですけど（妊娠の）情報が先に出て、ありがとうございます」と一礼。「あ、子どもがね、（妻が）妊娠をね。こういう時、男は何もできないんですが、しっかりサポートしてあげたいなと、本当にありがとうございます」と感謝していた。
小澤は、1974年6月6日生まれ、アメリカ出身。TOM company所属。父は指揮者の小澤征爾さんで、母は元モデルで俳優、従兄はミュージシャンの小澤健二という芸能家系。1998年、NHK大河ドラマ『徳川慶喜』で、デビューを果たす。
映画『豚の報い』（99年）、映画『釣りバカ日誌13』（02年）、NHK連続テレビ小説『さくら』（02年）、映画『剱岳〜点の記〜』（09年）、ドラマ『LADY−最後のプロファイリング−』（11年）、映画『脳男』（13年）、ドラマ『すべてがFになる』（14年）、映画『ジョーカー・ゲーム』（15年）、映画『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年）、ドラマ『罠の戦争』（23年）、ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』（24年）、映画『でっちあげ?殺人教師と呼ばれた男』（25年）、ドラマ『ハンチョウ〜警視庁安積班〜』シリーズなど多くの作品に出演。
桑子アナは、1987年5月30日生まれ、神奈川県出身。2010年4月、NHKに入局。13年、NHK・BSP子供向け番組『ワラッチャオ！』で初代おねえさん役に抜てきされる。15年に『NHKニュース7』のサブキャスター（16年3月卒業）、紀行番組『ブラタモリ』でアシスタントを務める（16年4月卒業）。以降、『ニュースチェック11』や、『ニュースウォッチ9』、『NHKニュースおはよう日本』を担当。22年より『クローズアップ現代』のキャスターを務める。2017年5月、フジテレビの谷岡慎一アナウンサーと結婚。18年6月、離婚。21年9月、俳優の小澤と結婚した。
【写真】桑子真帆アナがエプロン姿で味噌汁づくり
番組エンディングで高岡達之氏（読売テレビ報道局特別解説委員）が「さぁ、ここで（番組を）ご覧の皆さんに私から、良いお知らせがあります。長いこと生きているとですね、楽しいことが2つ重なるんですこともあるもんで、一つは小澤さんがお誕生日だそうです」と、スタジオ全員が拍手で祝福。
小澤は、1974年6月6日生まれ、アメリカ出身。TOM company所属。父は指揮者の小澤征爾さんで、母は元モデルで俳優、従兄はミュージシャンの小澤健二という芸能家系。1998年、NHK大河ドラマ『徳川慶喜』で、デビューを果たす。
映画『豚の報い』（99年）、映画『釣りバカ日誌13』（02年）、NHK連続テレビ小説『さくら』（02年）、映画『剱岳〜点の記〜』（09年）、ドラマ『LADY−最後のプロファイリング−』（11年）、映画『脳男』（13年）、ドラマ『すべてがFになる』（14年）、映画『ジョーカー・ゲーム』（15年）、映画『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年）、ドラマ『罠の戦争』（23年）、ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』（24年）、映画『でっちあげ?殺人教師と呼ばれた男』（25年）、ドラマ『ハンチョウ〜警視庁安積班〜』シリーズなど多くの作品に出演。
桑子アナは、1987年5月30日生まれ、神奈川県出身。2010年4月、NHKに入局。13年、NHK・BSP子供向け番組『ワラッチャオ！』で初代おねえさん役に抜てきされる。15年に『NHKニュース7』のサブキャスター（16年3月卒業）、紀行番組『ブラタモリ』でアシスタントを務める（16年4月卒業）。以降、『ニュースチェック11』や、『ニュースウォッチ9』、『NHKニュースおはよう日本』を担当。22年より『クローズアップ現代』のキャスターを務める。2017年5月、フジテレビの谷岡慎一アナウンサーと結婚。18年6月、離婚。21年9月、俳優の小澤と結婚した。