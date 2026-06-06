元阪神・桧山進次郎さんが伝授…実戦に強くなる素振りの方法

野球の基本練習である素振りだが、ただ数をこなすだけでは実戦で生かされない。阪神一筋22年間プレーし、「代打の神様」と称された桧山進次郎さんは、試合でのイメージを想定した質の高い素振りの重要性を強調。スイング軌道を最適化させ、不調時にも役立つアプローチを紹介している。

素振りで最も大事なことは、ピッチャーが投げてくるボールの軌道を思い描くことだという。インパクトの位置だけ意識して振るのではなく、投手方向を向いてしっかりタイミングを取る。変化球OKのカテゴリーでプレーする選手は、そのイメージも取り入れる。

桧山さんは、やや外寄りから曲がってくるスライダーなどを想定して振ることを勧めている。また、左打者なら左投手、右打者なら右投手との対戦で、変化球に対して腰が引ける癖を直すのにも素振りが有効だという。肩口から真ん中付近に曲がってくる、最も打ちやすい軌道を常に描く。そのイメージができ上がった時には「試合でホームランが打てます」と語る。

もう1つ推奨するのが、下半身のトレーニングにもなる「連続スイング」だ。足をステップ幅に広げた状態で振り、両手をバットから離さない。バットを落とさず上から戻してスイングを繰り返す。最初はゆっくりとしたスピードから始め、しっかり軸足に乗せて振る動きを体に覚え込ませる。

軸足に体重が乗らない状態でスイングするのはNG。両手を離さずに振ることで、バットがストライクゾーンにしか届かなくなり、自然と選球眼も向上するという。両腕にゆとりを持てるため、内角球に対しても腰が回って捌けるようになる。小学生なら5回連続、中学生なら10回連続を2〜3セット目安に取り組んでほしい。（First-Pitch編集部）