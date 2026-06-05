ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日 ３時間ＳＰ」に出演。共演の長嶋一茂が美女と爛ラオケルーム同伴瓩鬚靴討い燭塙霹した。

高嶋は「この間、ＮＨＫホールでコンサート終わって、打ち上げを六本木でカラオケやってたら、なんか知ってる人がいた」と一茂の方に視線をやると、「しかもね、『言っていいのかな？』っていうような感じで。お忍びな感じで…」と思わせぶりな態度を見せた。

共演の石原良純が「有名人じゃないの？」と目を丸くすると、高嶋は「うん、違うの。だけどなんか『見つかっちゃったからしょうがない』みたいな感じで、『俺逃げも隠れもしないから、ちょっと一緒に写真撮ろうよ』みたいな感じで撮った」と報告。ここで、その際の一茂と美女と高嶋の３ショット写真を証拠として示した。

その美女について一茂は「内緒です」としつつ、写真を見ながら「俺びっくりしたの、本当に。俺のこの右側にいる方（美女）と、カラオケルームにいたわけ。これ（店を）出る時で、これキャッシャーの前ね。そしたら、なんか聞いたことある声だなと思って。（高嶋が）『はいどうも〜』みたいな。『えー！』みたいな」と見つかった瞬間を述懐。「『なんかまずいもの見ちゃったっていう顔』と、『軽蔑してる顔』と、『冷めてる顔』が、３つ全部入り混じったような光景を見た」と高嶋のリアクションを表現した。

一方、高嶋も一茂の秘密を目撃できてうれしかっただけではないようで、「なんか、噂には毎週聞いてるじゃないですか。同伴だなんだって。けど、こうやってお目にかかると、なんかちょっと妙に生々しくて…。しかも銀座とかのお姉さんってもっとすごい派手で、どっからどう見てもそういう感じ。だけど、（カラオケの美女は）なんかどこか保護者とかにいそうな、品のいい（感じ）。だから、『その線で狙ってくるのか…』って、ちょっと妙に生々しくなっちゃって」と偽らざる本音を吐露していた。