＜進路で揉める夫婦＞勉強嫌いな娘は美容師になりたい。私は賛成、旦那は「逃げだ」と反対していて…？
子どもに将来就きたい仕事があれば、親としては夢を叶えるために応援したいと思うものでしょう。ただ職業によっては反対意見が出てくることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『高校2年生の娘が美容師になりたいと言っていて、私は賛成。国家資格があればよくない？ 手に職があるのはいいと思う。でも旦那は大学に行って企業に就職したらいいと言って、美容師になることに反対している。娘は勉強が嫌いで苦手。娘の意見に寄り添わない旦那をどう思う？』
大学に進学しても、その先のことはわからない
『旦那さんからしたら「逃げだな」と思うんじゃないの？ 勉強が苦手だから美容師でいいや、みたいに見える』
娘さんは勉強が嫌いですから、大学に進学してまで勉強したいと思えないのかもしれません。進学するとなれば受験勉強もあるでしょう。それらを避けるために美容師になりたいと思っているのではないか。旦那さんはそう考えているのかもしれませんね。勉強からの「逃げ」のように見えるからこそ、反対しているのではないでしょうか。ただ、大学に進学したとしても、その先のことはわからないとの意見もあります。
『大学に進学したからといって、いい就職先があるかと言えば、そうとも言えないよね』
娘さんが大学に進学したとしても、その先で旦那さんが納得できる企業に就職できるかはわかりません。大学の4年間で社会情勢が変わることもありますし、「いい会社」の定義が変わってくる可能性もあるでしょう。
美容師は一生できるけど、実際は……
『美容師さん、いいと思う。専門学校のなかでも生活直結型というか。仕事にしなくても生涯役に立つよね。今はカット専門や出張美容院など、働き方もさまざまあるじゃない。妊娠出産で一旦職を離れても、資格があると選択肢は多いよ』
『私自身が美容師だけれど、美容師は定年がないから働こうと思えばずっと働けるというのは、先を見据えた場合はいいとは思うけれどね。その反面、土日は休みがないから友達と遊ぶ暇はない。営業後の勉強（朝練する子もいる）は、今の時代に合っていないと言えば合っていない。その現実を知らないで煌びやかな職業だと思っているなら違うかもね』
『なんか素敵！ 程度の気持ちでなるものではないと思う。身内が資格を持っているけれど、3年で辞めて事務仕事に就いた。友達でまだ美容師を続けているのは1人しかいないと言っていた（卒後15年）』
美容師さんと聞くと、華やかな職業というイメージがあるかもしれません。個性的でおしゃれな髪型やファッションを取り入れていて、一般的な会社とは違った雰囲気がありますよね。娘さんは、そのような煌びやかさにも憧れがあるのではないでしょうか。また経験を積んで個人でお店を持つこともできますし、定年を気にせずに働けるのもメリットといえそうです。
一方で、土日祝日には休めなかったり、常にトレンドをキャッチしたり、新しい技術の習得のために勉強したりと、思った以上に自分の時間が取れない職業なのかもしれません。さらに立ち仕事なので体力面での不安などもあり、数年で辞めてしまう人もいるそう。美容師という仕事は、子どもの想像以上に過酷で、長く続けるには絶え間ない努力が求められるのでしょう。
娘さんの人生！親は口出しできない
『美容師さんは基本立ち仕事で体力、気力が必要だと思う。人とのコミュニケーション能力も必須だし、当然、高い技術を磨かないといけない。失敗が許される仕事ではないことも理解しないとね。そういうのを考慮しても美容師になりたいのなら、娘さん自身が旦那さんを説得しないといけないんじゃない？』
『美容師になりたいなら専門学校のオープンキャンパスに行ったり、身近な美容師さんに話を聞いたりして、現実的に考える。親の人生じゃないよ』
『親がレールを引くのはどうなの？ アドバイスはいいけれど、最後に決めるのは娘さん本人にさせないと。成功も失敗も本人が自分で選んだ先の結果じゃないとね』
娘さんが美容師になりたいのであれば、まずは美容師という仕事がどのようなことなのかを理解する必要があるでしょう。漠然としたイメージではなく具体的に知るために、行きつけの美容師さんに話をきいたり、専門学校のオープンキャンパスなどに行ってみたりするのもよいですよね。その上で美容師になると決めたのであれば、旦那さん（お父さん）を説得できるのではないでしょうか。
旦那さんは娘さんが美容師になることを反対していますが、結局は娘さんの人生です。最終的な決断は娘さんがしないと、挫折や失敗をしたときに親のせいにしてしまうかもしれません。それこそ「逃げ」ですから、自分で困難を乗り越えていけるように、娘さんに決断させることが大事になりそうですね。