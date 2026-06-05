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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【冷製和風パスタ】永谷園のアレで料亭の味！この夏ハマる、究極の涼麺。」と題した動画を公開しました。市販の即席スープの素を活用し、家庭で手軽に料亭のような本格的な味わいを楽しめる冷製和風パスタの作り方を紹介しています。



動画内で味の決め手として登場するのは、永谷園の「松茸の味お吸いもの」。まずは、トマト、茗荷、大葉をカットし、そこへお吸いものの素とオリーブオイルを加えて混ぜ合わせます。「トマトから水が出て丁度いいソースになる」と、パスタの準備ができるまで冷蔵庫で冷やしておくのが調理のポイントです。



パスタは表記時間より1～2分長めに茹で、氷水でしっかりとしめます。ここで「パスタが水っぽくならないように」と、ソースと絡める前に、少量のめんつゆでパスタに味をつけるコツが紹介されています。その後、冷やしておいたソースを絡めれば、「シンプルな材料だけど、まさかの料亭の旨さ」と語る本格的なパスタが出来上がります。



最後に茗荷の細切り、大葉の千切り、いりごまをトッピングして彩り豊かに仕上げます。「一度食べたら、この夏、何度も食べたくなる味」と太鼓判を押す一皿。暑い日のランチやディナーに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・パスタ 100g

・トマト 1個

・茗荷 1個

・大葉 数枚

・永谷園「松茸の味お吸いもの」 1袋

・オリーブオイル 大さじ1

・塩 適量

・めんつゆ 小さじ1

・いりごま 適量



［作り方］

1. 茗荷は半分を粗みじん切り、もう半分を細切りにする。大葉も半分をざくっと刻み、残りを千切りにする。トマトはヘタをくり抜き、角切りにする。

2. ボウルに角切りにしたトマト、刻んだ茗荷と大葉、「松茸の味お吸いもの」、オリーブオイルを入れてよく混ぜ合わせる。パスタが茹で上がるまで冷蔵庫に入れておく。

3. 鍋に熱湯を沸かし、塩を入れてパスタを表記時間より1～2分長めに茹でる。

4. 茹で上がったパスタをザルにあけ、手早く冷水で冷やした後、氷水でしめる。

5. ザルでしっかりと水を切る。ペーパーで拭く必要はない。

6. ボウルにパスタを移し、めんつゆを加えて和える。

7. 冷蔵庫で冷やしておいた(2)のソースを加え、しっかりと和える。

8. 冷やした皿にパスタを盛り付け、上からソースをかける。

9. トッピングに細切りにした茗荷、千切りにした大葉、いりごまを散らして完成。