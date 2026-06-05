俳優の賀来賢人が５日、都内で行われた映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督、主演：穂志もえか）の初日舞台あいさつに登場した。

今作のプロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演。公開を迎えた心境を聞かれ「この映画はお客さんに楽しんでいただくことだけを考えた。みなさんの目に触れて、お客さんが映画を育ててくださるのがワクワクしている」とうれしそうに語った。

ホラー作品ということにちなみ、背筋が凍った経験を聞かれると「金縛りに遭ったことがあって、指を１本１本ほぐしていくと解けると友達から言われたんですよ。ほぐしていったら、パッって体が動くようになって寝返りを打ったら、ここ（顔の横）に女の人の顔が出てきて目が覚めた」と回想。「それが夢なのか現実なのか判断つかないんですけど、いまだに夢に見ます」と驚きのエピソードを明かした。

Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家 Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｎｉｎｊａｓ」（２０２４年）でコンビを組んだ賀来とデイヴ監督が再タッグ。共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作となっている。