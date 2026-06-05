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知っておきたい、異常に不安になる本当の理由…メンタルを削る意外な「7つの特徴」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

心理カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【即チェック】毎日悩みだらけ…実は不安になりやすい人の特徴7選／メンタルに悪影響の状態とは？」と題した動画を公開した。動画では、人が異常に不安を抱えてしまう意外な要因と、その具体的な対処法について解説している。



昨今、物価高などの情勢によって不安を感じやすい環境にあるが、それ以外にも「将来がすごく悲観的だ」と感じてしまう理由があるという。Ryota氏は、人が見落としがちな不安の原因として7つの特徴を挙げた。例えば「体調不良」は、風邪の引き始めや花粉症など、ちょっとした不調でも心に影響を及ぼし、人を弱気にさせる。また、日々のタスクや心配事で脳の「ワーキングメモリー」がいっぱいになる「考える量のパンク」も、脳疲労を引き起こし悲観的な思考を招くという。



動画の中で特にユニークな視点として語られたのが、「ぼーっとする時間が長すぎる」という特徴だ。通常、脳を休めるために必要な時間とされるが、普段から考え込みやすい人にとっては、頭の中を留守にできず、かえって不安なことを考えてしまう原因になるという。Ryota氏は「ぼーっとするための作業を入れた方がいい」と述べ、軽い運動や散歩などを取り入れることを推奨した。このほかにも、HSP気質による「情報・刺激過多」、気密住宅における「空気の悪さ」、さらには「この1年で変化が多かったこと」による蓄積された疲労が、遅れて不安として現れるメカニズムを解説している。



「不安というのは、決して悪いものではなく、私たちが防衛反応として持っているもの」とRyota氏は語る。漠然とした不安に飲み込まれるのではなく、自身の生活習慣や環境に潜む原因を一つひとつ突き止め、改善していくことが、心に安心をもたらす第一歩となりそうだ。