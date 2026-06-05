毛繕いは猫ちゃんの毎日の日課。しかし、ぽっちゃり体型になると、少しやりづらくなってしまうようで…？

お腹の肉にひっかかり、毛繕い中に転倒してしまう猫ちゃんの光景が2万表示を超えて注目を集めています。その光景を見た人からは、「おすまししてると、お腹の肉が邪魔で転げてしまう猫ちゃんだなんて思えない」と驚きの声が寄せられることに。

猫ちゃんの可愛らしい失敗が、たくさんの人に癒やしを届けています。

【動画：毛づくろい中にコテンと倒れた猫→近くにいた『同居猫』のもとに移動すると…『予想外の行動』】

毛繕い中、お腹の肉が邪魔をして…

Xアカウント『みろたら@みろく＆ターラのおうち』に、うまく毛づくろいができなかった猫ちゃんの可愛い『誤魔化しかた』が投稿されて反響を呼んでいます。

その日、グレーの毛並みがチャームポイントのターラちゃんと、白黒猫のみろく君は隣に並んで毛づくろいをしていたそう。床に腰を下ろし、足を伸ばしてそれぞれ丁寧にお手入れをしていたといいます。

その時…足先を舐めていたターラちゃんが突然、コテンと後ろに倒れてしまったのだとか。

何が起こったのかと驚いた様子のターラちゃんでしたが、もう一度その場に座り直して同じ場所を毛繕いし直したといいます。

しかし、やはりその体勢になると、コテンと後ろへ倒れてしまったそう。どうやら、お腹の肉が邪魔でうまく体を曲げられないようです。

自分でも予想外だったのか、驚いたように目を丸くするターラちゃんの姿に、温かい笑いが込み上げてきます。

まさかの『誤魔化し方』にほっこり♪

そんな可愛らしい失敗をしてしまったターラちゃんは、何か考えるように立ち止まった後、今度はみろく君のところへとやってきたそう。

みろく君の頭を舐め始めたターラちゃんの光景に、毛づくろいのお手伝いをしてあげているのか…と思いきや。なんと、ターラちゃんは突然みろく君に覆い被さり、プロレスごっこを開始！

もしかしたら、自分の毛づくろいがうまくできなかったことを誤魔化そうとしているのかもしれません。

そんなターラちゃんの人間のような反応に、なんだかほっこりしてしまいます。

毛繕い中に転んでしまったターラちゃんの姿を目撃した飼い主さんは、「転げるほど肉付いてしまいました」「ちょっとご飯見直さなきゃいけないかな」と、ターラちゃんのダイエットを検討中とのこと。今回のようなぽっちゃりエピソードも可愛いですが、スタイル抜群になったターラちゃんの姿も楽しみです。

Xアカウント『みろたら@みろく＆ターラのおうち』では、そんなターラちゃんとみろく君の仲良しな光景が綴られていますよ。

ターラちゃん、みろく君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みろたら@みろく＆ターラのおうち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。