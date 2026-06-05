ABCラジオ『きっちり！まったり！桂吉弥です』に、元阪神タイガースの桧山進次郎さんがゲスト出演。現役時代と変わらぬ親しみやすい人柄でスタジオを和ませつつ、解説者としての鋭いタイガース分析や、今なお語り継がれる「現役最終打席のホームラン」の舞台裏を明かしてくれました。

©️ABCラジオ

「誰とでも友達になれる、それは特技」

番組パーソナリティの桂吉弥さんとは今回が初共演。塚本麻里衣アナウンサーは、「桧山さんが一流アスリートでいらっしゃったにも拘らず、本当にフランクに接してくださる」と、その人柄を絶賛。

この「カジュアルさ」はどこから来るのかと尋ねると、桧山さんは「周りの人にはほんとに恵まれてるなと思います。家族もそうだし、とくに友達。」と謙遜しつつ、「誰とでも友達になれる、たぶんそれは特技だと思います」と語った。番組のアルバイトやADにも分け隔てなく接する桧山さん。食事会の席でも、静かなテーブルがあれば「あれ、盛り上がってないのかな？ちょっと行きたいな」と気になってしまうのだという。高いコミュニケーション能力と、周囲への細やかな気配りから、誰からも愛される人柄が垣間見えた。

「情報収集に頼りすぎると深みにはまる」

話題は現在の阪神タイガースへ。交流戦で苦戦する理由について、桧山さんはセ・リーグとパ・リーグの「野球の質の違い」を指摘した。パ・リーグのバッターがとりあえず行ったれ、振ったれ。振って感じろみたいな感じであるのに対し、セ・リーグは見入ることも勉強だよみたいな感じで、自重する部分があると分析。

データのないピッチャーと対戦する短期決戦では、この積極性の差が結果に直結するという。桧山さん自身も現役時代、交流戦では「初球振ってボール玉振っちゃったとしてもまだワンストライクなんでっていうぐらいの気持ち」で、とにかく振ってタイミングを取ることを心がけていたそうだ。

最近は森下選手など積極的に振っていく選手も多いが、情報収集に頼りすぎると深みにはまる、と鋭い視点で語った。

「三振でもええか」から生まれた、あの伝説のラストバッターボックス

野球ファンの間で今も語り継がれる、桧山さんの現役最終打席でのホームラン。その裏側も赤裸々に明かされた。

当時の試合はボロ負けが続き大敗ムードの中、9回ツーアウトで打席が回ってきたマートン選手を見て、ネクストバッターズサークルにいた桧山さんは「うわ、マートンプレッシャーかかっとんな」と感じたという。

しかし、マートン選手が見事にヒットで繋ぎ、ついに桧山さんの最終打席が訪れる。意外にも心境は驚くほど冷めていた。

「三振で終わってもええか。しゃあないな、俺の野球人生」

そんな無欲の境地で振り抜いた打球は、打った瞬間に「嘘やろ」「あ、これ行くんちゃうか」と確信する完璧な手応え。あの劇的な一打の感触は、今でも鮮明に記憶に残っていると振り返った。

阪神ファンである桂吉弥さんが日々募らせているタイガースへの熱い思いを解説者である桧山さんにぶつけ、激論が交わされたインタビューとなった。

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