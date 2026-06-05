リヴァプールの新指揮官が決定！ ボーンマスをELへ導いたイラオラ監督が就任「これ以上魅力的な場所はない」

リヴァプールの新指揮官が決定！ ボーンマスをELへ導いたイラオラ監督が就任「これ以上魅力的な場所はない」