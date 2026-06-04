W杯で着用するユニホームが決定

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、国際サッカー連盟（FIFA）がグループリーグで着用するユニホームを発表。日本代表は3戦全てで青色のホームユニホームを着用することが決まった。米メディアから「大成功を収めた」と注目されていた白色のアウェー用は残念ながら出番なし。ファンからは落胆と、決勝トーナメントでの着用を期待する声が上がっている。

FIFAは、グループステージ全72試合で各国が着用するユニホームを27日に発表した。オレンジ基調を着用するオランダ、白基調のチュニジア、黄色基調のスウェーデンと対戦する日本は、全試合で青色のホーム用を着用することになった。

先日、米スポーツ専門局のESPNが発表した「ユニホームランキング」で、全体の2位にランクインするなど話題となっていた一着。普段着にも違和感なく溶け込むデザイン性で爆売れ状態だったが、まさかの出番なしとなった。決勝トーナメントに進出した場合は、フランスやアルゼンチンなど青地が基調のホームユニホームを着用する国と対戦する際に着用する可能性がある。

これにはネット上のファンから「アウェーユニホーム、カッコ良いから見たかったけれどこればかりは仕方ない」「フランスと対戦したら出番があるかもしれない」「せっかく良いデザインやのに、残念」「え！せっかくアウェーユニの評判いいのに」「でも青好きだから良かった」「こうなったらトーナメントフランスと対戦して白ユニ着よう」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）