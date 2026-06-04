オリラジ藤森慎吾、愛犬のリード持った1歳娘の姿公開「大きくなりましたね」「幸せが凝縮してて尊い」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月2日、自身のInstagramを更新。愛犬の散歩中の1歳娘の後ろ姿を公開した。
【写真】43歳人気芸人「大きくなりましたね」愛犬のリード持った1歳娘
藤森は、太陽、女の子、犬の絵文字を添え、愛犬の散歩中の娘の姿を投稿。デニムのオーバーオールを着た娘が愛犬のリードを持ち、道に立っている後ろ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「大きくなりましたね」「可愛いが渋滞してる」「しっかりリード持ってて微笑ましい」「幸せが凝縮してて尊い」「小さな後ろ姿が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
藤森は2024年4月に結婚し、同年11月に第1子となる女児が誕生。パーティーで知り合ったという妻はPrime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』（Amazon Original）の最新作『ラブ トランジット』シーズン2に参加していたヨガインストラクターのミヅキであることも知られている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳人気芸人「大きくなりましたね」愛犬のリード持った1歳娘
◆藤森慎吾、1歳娘の姿公開
藤森は、太陽、女の子、犬の絵文字を添え、愛犬の散歩中の娘の姿を投稿。デニムのオーバーオールを着た娘が愛犬のリードを持ち、道に立っている後ろ姿を公開した。
◆藤森慎吾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大きくなりましたね」「可愛いが渋滞してる」「しっかりリード持ってて微笑ましい」「幸せが凝縮してて尊い」「小さな後ろ姿が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
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