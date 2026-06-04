コンビニプリントで作る「推しうちわ」結婚式向けデザイン登場 余興がライブのような一体感に
コンビニプリントサービス『マイ推しうちわ』（提供：株式会社サムライソード）は、結婚披露宴やウエディングパーティーを盛り上げる結婚式向け“ファンサ風うちわ”のデザインを公開した。
【画像】『マイ推しうちわ』ジューンブライドシーズンのキャンペーン
『マイ推しうちわ』は、スマートフォンでデザインを作成し、コンビニで手軽に印刷できるサービス。今回公開した結婚式向けテンプレートでは、推し活のようなワクワク感を取り入れながら、新郎新婦とゲストが一緒に盛り上がれる演出を楽しめる。
披露宴の入場シーンや写真撮影、余興演出など、会場全体で楽しめるアイテムとなる。入場時や余興の応援アイテム、記念撮影のフォトアイテム、さらに席札など、さまざまな使い方を想定する。
名前やメッセージを入れてオリジナルデザインにアレンジ可能。曲に合わせてうちわを振れば、ライブのような一体感に。ゲストから新郎新婦へ「手ふって（ハート）」「指ハートして！」などのメッセージを届けられるほか、新郎新婦が互いを“推し”として応援し合うこともできる。
7月31日まで「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」を実施する。
【画像】『マイ推しうちわ』ジューンブライドシーズンのキャンペーン
『マイ推しうちわ』は、スマートフォンでデザインを作成し、コンビニで手軽に印刷できるサービス。今回公開した結婚式向けテンプレートでは、推し活のようなワクワク感を取り入れながら、新郎新婦とゲストが一緒に盛り上がれる演出を楽しめる。
名前やメッセージを入れてオリジナルデザインにアレンジ可能。曲に合わせてうちわを振れば、ライブのような一体感に。ゲストから新郎新婦へ「手ふって（ハート）」「指ハートして！」などのメッセージを届けられるほか、新郎新婦が互いを“推し”として応援し合うこともできる。
7月31日まで「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」を実施する。