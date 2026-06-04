大人気の5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」が6月5日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。5人がカラフルな「爆裂愛してる」の衣装で登場すると、スタジオは一気に華やかになります。



【写真】「イイじゃん」ポーズがカッコよすぎます！

「M!LK」は2014年11月に結成。グループ名には「何色にも染まることのできる存在に」という意味が込められているそうです。翌15年3月に「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。途中でメンバーの入れ替わりがあり、現在は佐野勇斗さん、塩粼太智さん、曽野舜太さん、山中柔太朗さん、吉田仁人さんの5人で、歌手だけにとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと活動の場を広げ、今やテレビで見ない日はないほどの大活躍をみせています。また、26年春のセンバツ高校野球では、大ブレークした「イイじゃん」が入場行進曲として採用。今回の番組出演を自らの公式X（旧ツイッター）で報告すると、10万を超える「いいね」が寄せられました。



番組では、メンバーそれぞれの自己紹介に加え、デビュー当時は学校に通いながら、週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も明かします。また、コロナ禍にはコンサートが中止になるなどさまざまな困難があったそうですが、週に一度は全員で会議を開き、自分に何ができるか話し合ってきたとか。5人は、そうしたプロセスを経てきたことが、今の人気につながっているのでは…と振り返ります。



さらに、方言が大好きな徹子さんからのリクエストで、それぞれが“ご当地言葉”も披露したり、徹子さんに大ヒット曲「好きすぎて滅！」の決めポーズをレクチャーするなど大盛り上がり。最後にメンバーの口から飛び出した「5人で叶えたい夢」には、徹子さんも驚きを隠せませんでした。