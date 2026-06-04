「水筒」の売れ筋は“常温”や“ミニサイズ”　保冷・保温機能に大切な“買い替えタイミング”と乾燥のコツをチェック

暑くなる季節を前に水筒の売り上げが伸びている。東京・渋谷の生活雑貨店では常温ボトルやミニサイズが人気だ。

一方で、へこみがある水筒は保温・保冷効果が落ちる恐れがあり、衛生面では乾燥も重要だという。

水筒が大人気…350種類以上の商品が並ぶ

これからの季節、お出かけに欠かせない水筒。

東京・渋谷の生活雑貨店「渋谷ロフト」には、350種類以上の水筒がずらりと並んでいた。

夏本番を前に、売り上げはすでに2025年より1割アップしているという。

中には、指紋認証の機能が付き、登録した指紋を検知したときのみロックが解除される「指紋センサー付き真空断熱ボトル」（c-mon）というものもあった。

ロフト全店の水筒売れ筋トップ5のうち3つを占める人気の水筒がある。

それが「常温ボトル」の水筒だ。

軽くて手入れもしやすいのが特徴で、種類によっては1カ月で1300個以上売れているという。

人気の理由は軽さだけではなかった。

「夏は冷えているものより常温の方が体に良いと思う」「職場がエアコンがきいていて寒いので」といった声が聞かれた。

さらに1時間ごとの目盛りが付いていて、水分補給の目安が一目で分かるタイプの商品も登場している。

そして売り上げトップ5のうち気になる1位と4位はミニボトルだ。

ロフト広報室・岸里実さん：

保冷保温ボトルのミニサイズも人気で、小さいので小さなかばんにも入れやすい。

ビッグサイズが売れ筋と思いきや、今人気なのは約150mlのコンパクトなミニサイズの水筒だ。1カ月に700個近く売り上げている。

ミニサイズの利用者たちは「お茶しに行こうというときに大きいボトルはいらない」「外出先で子供のミルクを作るために、お湯と水を小さいボトルに入れている」ということだった。

“買い換え時”を簡単チェック

榎並大二郎キャスター：

職場でも休みの日にも欠かせない水筒ですが、まず一つ目のテーマは「買い替え時を簡単チェック」です。

遠藤さん、今の水筒をどのくらい使ってますか？

遠藤玲子キャスター：

もう記憶にないくらい…。買い替え時ってあまり考えたことないんですが、あるんですか。

子どもたちの水筒は特にボコボコですが、まだ使っています。

山粼夕貴キャスター：

大人でもボコボコになりますよね。

榎並キャスター：

象印マホービンによると、「へこみがある水筒」、ベコッとなったものは早めの買い替えがおすすめだそうです。

水筒をぶつけたり落としたりしてしまうと、魔法瓶の内側と外側がくっついて接触している可能性があり、間にある真空の層が保たれなくなる。

結果、熱や冷気が外に逃げやすくなってしまって保温保冷の効果が保たれなくなってしまうということです。

山粼キャスター：

とはいっても、ボコッとなるたびに買い替えられないじゃないですか。目安はありますか？

榎並キャスター：

簡単に買い替え時が分かるチェック方法をご紹介します。

まず魔法瓶の中に熱湯を注いでしっかりとふたをします。そこから4〜5分たったら水筒の真ん中から下あたりを触ってみてください。

もし「あれ？温かいぞ」となった場合、保温性能が損なわれている可能性があるということで、買い替えを検討した方がいいそうです。

山粼キャスター：

簡単ですし、でも家にある水筒全部が買い替え時かもしれないですね。

榎並キャスター：

外からの衝撃以外にも経年劣化という可能性もありますから、定期的にお湯を入れて確認してみた方がいいかもしれません。

洗った後の「乾燥」も大切

榎並キャスター：

そして、この時期に特に気をつけたいのが衛生面ですよね。

二つ目のテーマは「乾燥時間が半分に」です。

皆さん、夜洗って朝使おうとしたら、ちょっと嫌な水滴が残ってるなということありませんか？

安宅晃樹キャスター：

あります。会社で洗って置いて乾かして帰るんですが、翌朝水を入れようと思ったら、水滴が落ちてくることがあって、果たしてきれいなのか、いつも迷ってます。

榎並キャスター：

食品衛生に詳しい食品微生物センターの山口憲太社長によると、洗い具合によっては水分が残っていると一晩でも菌が増殖する恐れがあるということで、しっかりと乾燥した状態にするのがいいということです。

ただ、忙しいと、ついそのままにしたくなってしまいますよね。

そんな悩みを解決してくれるアイテムがあります。

2025年に無印良品が発売したところ2週間で売り切れ、その後も品切れが続いた「ボトル乾燥スティック」（990円）です。

使い方は洗った後の水筒に差し込んでおくだけです。

30分後にはかなり水滴が取れてきて、1時間半ほどで水滴はほとんどなくなりました。

スティックの素材は、吸水と速乾性に優れた「多孔質セラミック」で、最近はバスマットにも使われているようです。

こうした乾燥スティックがいろいろなメーカーからも出てますから、活用してみてください。

（「イット！」6月2日放送より）