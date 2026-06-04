犬の撮影をしてもらえるフォトスタジオが増える中、愛猫の誕生日やうちの子記念日の撮影をお願いしたいという飼い主さんも多いのではないでしょうか？

しかし相手は猫。犬とは事情が異なる分、そもそも依頼できるものなのか、相場がいくらくらいなのか気になりますよね。

まず可能かどうかに関しては『可能』です。猫の撮影も引き受けてくれるスタジオは存在します。これを踏まえて次の項目では、実際にお願いする際のポイントや、役立つ情報をたっぷりお届けいたします。

飼い主さんと愛猫にとって詝特別な1日詝を切り取り、大切に保存するのが記念撮影です。ちょっぴりデリケートな猫だからこそ、カメラマン選びは重要です。

ということで、ここからは撮影を依頼するにあたっての豆知識を4つご紹介いたします。

記念撮影といえばフォトスタジオが真っ先に思い浮かぶでしょう。とはいえ、慣れない場所に連れてこられた猫はガチガチに緊張しがち。

もちろん猫を受け入れているスタジオは、カメラマンはもちろんのこと、スタッフも含めてみんなプロです。上手く誘導してくれるのは言うまでもありません。

それでも不安があったり、やはり猫に負担をかけたくないという飼い主さんは『出張スタイル』も視野に入れて検討すると良いかもしれません。

出張とは文字通り、プロのカメラマンを自宅に招いての撮影になります。愛猫にとって最も親しみのある空間で、リラックスした瞬間を美しく撮影してもらうことができます。

ちなみに自宅での撮影を希望する場合、相場は15,000円～40,000円程になります。そこに出張費が加算されるので、その部分の金額がいくらになるのか事前によく確認するようにしてください。

2.猫の撮影に慣れたカメラマンを選ぶ

撮影場所とともに重要になるのが『カメラマン選び』です。プロの中でも特に詝猫の撮影詝に特化したカメラマンを選びましょう。撮影実績や得意な構図など、愛猫の性格にマッチしそうな方に依頼できると安心ですね。

そして先ほども触れたように、スタジオで依頼する場合は他のスタッフの雰囲気も大切です。猫に対してフレンドリーで、心地よく引き受けてもらえる場所を選ぶようにしてみてください。

ちなみに、スタジオにおける平均的な相場は30,000円～50,000円程度です。

3.『キャンセル』のシステムをよく確認する

気になるスタジオや出張カメラマンが見つかったら、予約を入れる前に必ず『キャンセル』に関する項目をチェックするようにしてください。分からない場合は、電話や問い合わせフォームを使って確認を取りましょう。

キャンセル料はもちろんのこと、最悪の場合当日キャンセルに応じてもらえるかが重要なポイントになります。

猫は人間とは違い、無理が祟ると取り返しがつかなくなることも珍しくありません。万が一体調が思わしくないと感じたら、丁重にお断りするようにしてください。

4.脱走に気をつける

スタジオ撮影であれば移動中も含めて、脱走のリスクが高まります。自宅で撮影する場合も、猫にとっては見知らぬ人が訪問するわけですから、逃げ出してしまう恐れがあります。

キャリーケースのロックは甘くないか、自宅の窓はしっかり閉まっているかなどよく確認するようにしてください。

まとめ

今回は、猫の撮影を『プロのカメラマン』に依頼する際に事前に知っておくと便利な豆知識を4つ紹介いたしました。

実際にお願いするときは、何よりも愛猫のコンディションを優先することが大切です。体調に不安がある場合や、当日になって体調を崩してしまった場合は撮影を延期してもらいましょう。

最後に豆知識をもう1つ。プロのカメラマンに直接撮影を依頼するのではなく、飼い主さんがレクチャーを受けるという方法もあります。この方法であれば愛猫を撮影するのは飼い主さんです。猫側にとっては最も安心して撮影に臨めるのではないでしょうか。

愛猫の性格や普段の様子を踏まえ、マッチした方法が見つかるといいですね。