²¹Àô¸¦µæ¤äÃî¥±¥¢¶µ°é¤òÅ¸³«¤Ø¡¡ÊÌÉÜ»Ô¤È¥¢ー¥¹À½Ìô¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¡ÂçÊ¬¡¡
Ãî¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢ー¥¹À½Ìô¤ÈÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢Ãî¤òÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¹Àô¸¦µæ¤äÃî¥±¥¢¶µ°é¤òÅ¸³«¤Ø¡¡ÊÌÉÜ»Ô¤È¥¢ー¥¹À½Ìô¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¡ÂçÊ¬¡¡
¶¨ÄêÄù·ë¼°¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÄ¹Ìî»ÔÄ¹¤È¥¢ー¥¹À½Ìô¤Î¹ßÌðÎÉ¹¬Éû¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÆþÍáºÞ¤äÃî¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢ー¥¹À½Ìô¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆþÍáºÞ¤òÄÌ¤·¤¿ÊÌÉÜ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä²¹Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¢²ã¤ä¥Þ¥À¥Ë¤ò²ð¤·¤¿´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÔÌ±¸þ¤±¤Î¹ÖºÂ¤ä¶µ°é¶µºà¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥¹À½Ìô ¹ßÌðÎÉ¹¬Éû¼ÒÄ¹¡Ö¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤è¤ë»àË´Îã¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐËÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·¼ÌØ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä´Ê°×¥È¥¤¥ìÀö¸ý±Õ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈïºÒ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥¹À½Ìô¤È¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¸©¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£