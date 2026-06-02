開催：2026.6.2

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 2 [メッツ]

MLBの試合が2日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとメッツが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するメッツの先発投手はオースティン・ウォーレンで試合は開始した。

3回裏、9番 コルト・エマーソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-0 NYM

5回表、4番 ジャレド・ヤング 5球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 SEA 1-1 NYM

6回表、8番 マーカス・セミエン 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 SEA 1-2 NYM

7回裏、3番 ジョシュア・ネーラー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-2 NYM

10回裏、6番 コール・ヤング 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-2 NYM

試合は3対2でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのゲーブ・スパイアーで、ここまで1勝2敗1S。負け投手はメッツのＡ．Ｊ．ミンターで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでマリナーズは32勝29敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方メッツは26勝34敗で14.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 13:56:29 更新