SNSを中心に「リアルすぎてしんどい」「共感の嵐」と話題沸騰中の人気コミック『幸せになりたいマサムネ君』が、MBS/TBS系の「ドラマイズム」枠にて実写ドラマ化されることが決定 。2026年7月7日（火）より、MBS・TBSほかにて順次放送がスタート 。 主人公の吉田マサムネ役を演じるのは、次世代の実力派俳優・中沢元紀。本作で自身初となる“クズ役”に挑む！

原作は、ヨネマイ先生による人気コミック（文藝春秋刊）。電子版を含めたシリーズ累計発行部数は20万部を突破。交際10年になる彼女がいるにもかかわらず、将来への不安や関係の破綻を恐れるあまり、別の女性と一夜を共にしてセフレを作ってしまう26歳の男・マサムネ。ただ"幸せになりたい"だけなのに、不器用に交差していく登場人物たちの「人間のズルさと純粋さ」、そして破壊寸前の日常を生々しく描いた大人の恋愛群像劇となる。

■主演・中沢元紀（吉田マサムネ役）コメント



初めて原作と脚本を読んだ時、10年付き合っている恋人がいるのに浮気をするマサムネ君に「クズだなぁ、」と思いました。

でも、間違った選択をしてしまうマサムネ君の根底にある自信のなさと未熟さ、他人と比べてしまう気持ちには、共感できる部分がありました。そんな人間の弱さを細かく、リアルに描いた作品です。僕自身、初挑戦の役柄なので、素敵なキャスト•スタッフの皆さんと一緒に、本当の幸せを求めもがいていくマサムネ君に寄り添いながら、丁寧につくっていけたらと思っています。

■原作・ヨネマイ先生からのコメント＆応援イラストも到着！



『幸せになりたいマサムネ君』ドラマ化、本当にありがとうございます！俳優陣の皆さんがカッコよく＆可愛く、魅力たっぷりに映像化してくださると思うのでファンの皆様にも喜んでいただけると思っています。視聴者の皆さんが、自分の恋愛や人生を思い出して、共感したり懐かしんだり、一緒に反省したり...しながら、楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

■気鋭のスタッフ陣が集結

監督・山浦未陽

デリヘルで働く女性とドライバーの夜のドライブを描いた短編映画『もぐら』（2019）が、第13回 田辺・弁慶映画祭 にて映画.com賞を受賞。続いて、親子のあいだに生まれる小さなささくれを描いた短編映画『空はどこにある』（2020）を発表。藤井道人監督の監督助手を務めたのち、現在は是枝裕和監督のもとで監督助手を務めながら、カンテレ『あの子の子ども』(2024)などドラマやMVの監督として活動している。

＜山浦未陽監督コメント＞

幸せになりたい。その願いはいつも不格好で、ちぐはぐで、時に誰かを傷つけてしまう。マサムネも、モモカも、〇〇子も、自分なりの幸せに向かって一生懸命転んでいく。そんな姿を裁かず、キャストやスタッフの皆さんと一緒にたくさん転びながら、丁寧に撮りたいと思っています。よろしくお願いいたします。

脚本・武田雄樹

1993年生まれ。創作テレビドラマ大賞・佳作一席を受賞し、『高速を降りたら』（NHK）にて脚本家デビュー。『クラスメイトの女子、全員好きでした』（読売テレビ）にて、ATP賞ドラマ部門の最優秀賞を受賞。夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK）にて、ギャラクシー賞の奨励賞を受賞。

＜武田雄樹コメント＞

「幸せになりたいマサムネ君」の脚本を担当しました武田です。原作を読んだ時、登場人物の誰に感情移入するかで自分という人間を測られているかのような、ゾクゾクする感覚をおぼえました。きっとドラマを見て下さる方々も、自分を投影してしまう誰かが見つかるのではないかと思います。人間は、弱いし、ズルいし、どうしようもない。だけど、それでも幸せになりたいと願わずにはいられない。そんなマサムネ君をはじめとする登場人物たちの、一筋縄ではいかない人間模様をぜひご覧ください。僕も幸せになりたいです。

＜ドラマあらすじ＞

売れない作家・マサムネ（中沢元紀）は、交際10年になる恋人・モモカとの関係がフラれる直前の"終わり"にあると思い込み、逃避するように相席バーで出会った女性と一夜を共にしてしまう。

マサムネの優柔不断さが招く「三角関係」を軸に、それぞれの恋心を巻き込みながら加速していき...！？

10年という歳月の重みと、一瞬の過ち。それぞれの想いがぶつかり合った末に、彼らが選ぶ「幸せ」の形とは――。

人間のズルさと純粋さをリアルに描いた、大人の恋愛群像劇。

＜番組概要＞

ドラマイズム 「幸せになりたいマサムネ君」

２０２６ 年 ７月７日（火）初回放送スタート

MBS：７月７日（火）より 毎週火曜 ２４：５９〜

TBS：７月７日（火）より 毎週火曜 ２５：２６〜

CBC：７月７日（火）より 毎週火曜 ２５：２０〜

HBC：７月７日（火）より 毎週火曜 ２５：２９〜

RKB：７月７日（火）より 毎週火曜 ２５：２８〜

＜公式HP＞

https://www.mbs.jp/masamunekun/

＜公式SNS＞

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