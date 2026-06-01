アウトレット商品やソフトクリームが人気の九州乳業の直売所が大分市中心部に常設の店をオープンし、幅広い客層に魅力を発信します。

【写真を見る】「みどり工場直売所」中央町に常設店オープン ソフトクリームや揚げパン200円 JR大分駅から徒歩5分

（井口立ちレポ）

「JR大分駅から徒歩5分、この通り沿いにみどり工場の直売所がオープンしました。街中であの味が楽しめます」

九州乳業は6月1日、大分市中心部に工場直売所の出張所をオープンしました。車がなくても足を運べるようにと商店街に立地していて、規格外や賞味期限が短い乳製品や豆腐などをアウトレット価格で販売します。

直売所の看板メニュ―、ソフトクリームはオープン特価で税込200円。また人気の揚げパンも200円とあって、初日から多くの人が買い求めていました。

（訪れた客）「近いので便利です」「高校生でも買いやすい値段でいいと思います」「歩きでここに来るのでこういうところにあるとありがたい」

また、2階にはイートインスペースを併設し軽食を提供します。ホットドッグはオープン特価で200円。2大人気メニューがコラボした揚げパンソフトも、出張所限定の300円で販売しています。

（井口尚子キャスター）

「やっぱりおいしい。人気のメニューが一度に味わえるのはこの店だけということです」

（みどり工場直売所中央町出張所・岡崎努店長）「乳飲料メーカーなのでそれを活用したものを何かできないかと思って出店しました。気軽に毎日でも来ていただけきたい」

まちなかにオープンした直売所の常設店舗は「みどり牛乳」のブランドイメージ向上にも一役買いそうです。