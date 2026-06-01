サンリオピューロランドにて、夏のシーズンイベント「ピューロランドネオナツマツリIII」を期間限定開催！

”未来涼風”をテーマに、“Y3K”の世界観を取り入れた新しい夏祭り体験が楽しめるイベントです☆

サンリオピューロランド「ピューロランドネオナツマツリIII」

開催期間：2026年7月10日（金）〜9月1日（火）

ストーリー：

3年目を迎えるピューロランドのネオナツマツリ！今年のテーマは「未来涼風」

近未来的でひんやり涼しいネオなエンニチで暑さを忘れて思いっきり楽しもう！

2024年より開催されてきた「ネオナツマツリ」シリーズ第3弾となる2026年は、”未来涼風”をテーマに、Z世代を中心に注目を集める“Y3K”の世界観を取り入れた新しい夏祭り体験をお届け。

Y3Kとは、2000年代カルチャーを表す「Y2K」の次世代版ともいわれる、近未来感やサイバー感を取り入れた最新トレンドです。

メタリックやネオンが彩る近未来空間の中で、日本の夏祭り文化を現代的にアップデートした、“ネオ”な夏体験が届けられます。

イベントの注目は、毎年人気の「ネオエンニチ」

2026年は“未来涼風”をテーマにさらに進化し、お祭りの定番遊びをかわいくアレンジした「カワイイエンニチ」に加え、MR技術を活用した対戦型シューティングゲーム「ポチャッコのひんやりアイスマツリ」など、次世代型の夏祭り体験が楽しめます。

さらに日本初上陸のAI技術を活用したフォト体験「ミライフォト」が新登場するほか、Y3Kファッションの「ハローキティ」と「クロミ」がシースルー型LEDに映し出される「ミライヤグラ」も初登場！

会場内には、バンダイとコラボレーションしたキャラクターおもちゃ入りの「氷柱風オブジェ」や、コカ・コーラ ボトラーズジャパン社の体験型アイテム「チルクーラー」内の飲料が抽選で当たるクール体験型コンテンツなど、視覚や体感でも“涼”を楽しめるコンテンツも展開予定です。

あわせて、「わんぱく！刀剣乱舞」とのコラボレーション企画も実施。

そのほか、Y3Kファッションの「ハローキティ」と「クロミ」、ネオかわいい浴衣姿のキャラクターたちとのスペシャルグリーティングや、期間限定フード・グッズの販売など、さまざまなコンテンツが予定されています☆

ネオン輝く近未来空間で“没入体験”を楽しむ「ネオエンニチ」

開催場所：1F エンターテイメントホール

サンリオピューロランドの夏を象徴する人気エリア「ネオエンニチ」が、2026年は“未来涼風”をテーマに、さらにパワーアップして登場。

ネオンやメタリック装飾が広がる近未来空間の中で、「ネオ(neo)＝新しい時代・進化した形」というコンセプトのもと、これまで進化を続けてきたネオナツマツリの世界観をさらにアップデートされます。

未来感と屋内施設ならではの涼しさが融合した、新しい夏祭り体験が楽しめるコンテンツです。

会場内では、ピューロランドらしい夏祭りを楽しめる「カワイイエンニチ」をはじめ、デジタル技術を活用し、夏祭り体験を拡張する次世代型コンテンツ「デジタルエンニチ」が登場。

また、日本初上陸のAIを活用した“Y3Kの自分”と出会える新感覚フォト体験「ミライフォト」が登場するなど、多彩な参加型コンテンツが展開されます。

さらに2026年は、「ミライヤグラ」も初登場。

3DCG化されたY3Kファッションの「ハローキティ」と「クロミ」の映像を映し出し、未来都市の世界観を表現した空間を演出。

まるで「未来の都市空間にキャラクターたちがいる」かのような没入感が楽しめます。

そのほか、視覚や体感で“涼”を感じられるクール体験コンテンツなど、暑い夏でも快適に楽しめる演出が多数展開される予定です。

日本の夏祭り文化を現代的にアップデートした、世代や国境を超えて楽しめる、ピューロランドならではの“未来型ナツマツリ”が届けられます。

日本初上陸！「Y3Kの自分」と出会えるフォト体験「ミライフォト」が新登場

参加料金：1回1,000円 ※最大2名まで撮影可能

撮影した写真をAIがリアルタイムで未来風のビジュアルへ変換し、“Y3Kの自分”と出会える新しいフォト体験が楽しめる、2026年初登場する「ミライフォト」

さらに「ハローキティ」や「クロミ」などのキャラクター要素を融合したビジュアルを作成することもでき、ネオナツマツリならではの世界観を感じられる、SNS映えする一枚に仕上がります。

完成したビジュアルは、その場で写真として持ち帰り可能です。

さらに、自身でお気に入りの一枚を選んで未来都市広告塔に転送すると、ネオエンニチ会場内の大型スクリーンに登場。

ゲスト自身が、まるで未来都市の主役になったような没入感あふれる体験が楽しめます。

カワイイエンニチ

参加料金：1回800円

お祭りの定番ゲームを、サンリオピューロランドならではのかわいい世界観で楽しめる「カワイイエンニチ」が2026年も登場。

2026年は、日本の伝統的な遊び「だるま落し」を夏らしくアレンジした「かき氷落とし」や、「ぐでたま」をトッピングして焼きそばを完成させる「焼きそばゲーム」が新登場します。

さらに、2025年に引き続き「ワナゲ」も楽しめ、参加された方にはオリジナル缶バッジをプレゼント。

夏祭りらしいワクワク感と、ピューロランドならではの“かわいい”が融合した、どなたでも参加しやすく、見ているだけでも楽しいエンニチです。

デジタルエンニチ

参加料金：1回800円

推奨年齢：13歳以上（詳細はHPを確認ください）

制作協力：株式会社Gugenka

「未来×夏祭り」をテーマとした、「ネオエンニチ」の世界観にさらに没入できる「デジタルエンニチ」

MR技術を活用した次世代型の夏祭り体験ができるイマーシブコンテンツです。

新登場する「ポチャッコのひんやりアイスマツリ」は、MRで楽しむアイスパーティゲーム。

「ポチャッコ」と一緒にアイスの食べさせあいを楽しみながら、暑い夏をクールダウンさせることができます。

参加された方にはオリジナルアクリルマドラーをプレゼント☆

Y3Kファッションのハローキティ、クロミと楽しむ没入型演出！「ミライヤグラ」が新登場

ネオエンニチ会場に「ミライヤグラ」 が初登場。

3DCG化されたY3Kファッションの「ハローキティ」と「クロミ」がシースルー型LEDに映し出され、ネオエンニチを訪れたゲストをお出迎えします。

「未来の都市空間にキャラクターたちがいる」かのような没入体験が楽しめるコンテンツです。

さらに、会場内などでY3Kファッションの「ハローキティ」「クロミ」の3Dデジタルフィギュアのお試し版も配布予定。

3Dデジタルフィギュアは、スマートフォンを通していつでもキャラクターたちと一緒の時間を過ごすことができるアイテムです。

Y3Kファッションの「ハローキティ」「クロミ」と一緒に、お気に入りの場所やお出かけ先で写真や動画を撮って楽しめます。

“涼”を体感できるクールエネルギーステーション

2026年のネオエンニチには、“未来涼風”の世界観をリアルに体感できるクールスポットを展開。

バンダイとコラボレーションした、キャラクターおもちゃ入りの「氷柱風オブジェ」が新登場します。

さらに、「カワイイエンニチ」「デジタルエンニチ」のゲームに参加された方を対象に、抽選でコカ・コーラ ボトラーズジャパン社による特別展示アイテム「チルクーラー」が体験できるチャンスも。

視覚・体感の両方から“涼”を楽しめる体験型コンテンツを展開し、ネオンきらめく近未来空間の中で、ひんやりとした涼しさを感じながら、夏ならではの特別なクール体験が楽しめます。

わんぱく！刀剣乱舞 × サンリオピューロランド コラボレーション

サンリオがデザインプロデュースした「わんぱく！刀剣乱舞」の刀剣男士たちが、ピューロランドに初登場。

ネオナツマツリならではのスペシャルなコラボレーションコンテンツが届けられます。

「ネオエンニチ」内には、わんぱく！刀剣男子たちがデザインされた特別なフォトスポットを展開。

また、ピューロランドネオナツマツリIIIとコラボレーションした特別なデザインのグッズやピューロランド限定のフードメニューも登場します。

ここでしか体験できないスペシャルコンテンツが盛りだくさんです☆

Y3Kモチーフの期間限定フォトスポットが登場

実施場所：3F エントランス

3F エントランスに、夏らしさとY3Kを掛け合わせた特別装飾が登場。

提灯、アクリルミラーを使用したかざぐるまなど、ネオンやメタリック素材で彩られた装飾が、夏祭りらしいにぎやかさと近未来感が融合した、“未来涼風”の世界観を演出してくれます。

ピューロランドに入った瞬間から、まるで未来都市の夏祭りに入り込んだかのような没入感が楽しめるエリアです。

写真や動画を撮りながら、“ネオ”な夏の思い出づくりが楽しめます。

Y3Kファッションのハローキティ、クロミが初登場「スペシャルグリーティング」

出演キャラクター：ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ディアダニエル、シナモロール、ポムポムプリン、タキシードサム、バッドばつ丸

実施場所：1F イベントコーナー

有料・事前予約制の「ピューロランドネオナツマツリIII スペシャルグリーティング」を開催。

写真撮影はもちろん、キャラクターとのふれあいも楽しめます。

2026年は、ネオかわいい浴衣姿に加え「ハローキティ」と「クロミ」はY3Kファッションでも登場。

ここでしか会えない特別なコスチューム姿のキャラクターたちと、この夏だけの特別な時間が過ごせます。

※有料・事前予約制

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

夏祭り気分を味わえる！見た目も涼しげな期間限定フードメニュー

メニュー名・価格：

ネオナツマツリIII☆モーニングセット〜揚げ餅串＆さわやかレモンクレープ〜 1,300円(税込)ハローキティのネオナツマツリIII★ビーフカレー 1,650円(税込)マイメロディのタレづけ♡チキンカツピンクカレー 1,650円(税込)クロミのネオン輝く☆チーズINハンバーグブラックカレー 1,650円(税込)ポムポムプリンのサクサクいかスナックのせ欧風カツカレー 1,750円(税込)シナモロールのNEOナツ☆鶏つくね串ブルーカレー 1,650円(税込)ポチャッコの辛MAX★台湾ラーメン 1,650円(税込)Y3K★キティ純白ロールとバニラムースのメタリックパフェ 900円(税込)ハローキティのネオナツマツリIII☆ホワイトウォーター電球ドリンク 1,500円(税込)シナモロールのパチパチはじける！涼風サイダー 950円(税込)マイメロディのしゅわっと♡果肉入りいちごソーダ 950円(税込)Y3K★クロミメタリックなゼリーINブラックココアミルク 900円(税込)ディアダニエルの涼感♪グレープフルーツゼリーとモンブランのデザート 950円(税込)ポチャッコの屋台のたこやき風プチケーキ 1,000円(税込)バッドばつ丸のさっぱりおろしハンバーグとイカリングプレート 1,750円(税込)ポムポムプリンの納涼！明太ツナバター醤油パスタ＆カップサイダーゼリーセット 1,650円(税込)ぐでたまの夏祭り☆みぞれカツ＆ローストビーフプレート〜カップサイダーゼリー付き〜 1,750円(税込)クロミのチーズケーキとハニーマスカルポーネクレープ 1,100円(税込)タキシードサムのチョコミントバナナクレープ 950円(税込)

館内のレストランでは、「ピューロランドネオナツマツリIII」の開催にあわせて、期間限定メニューが登場。

キャラクターたちをモチーフにした定番のカレーも、夏祭り仕様の特別なビジュアルで展開されます。

ディアダニエルの涼感♪グレープフルーツゼリーとモンブランのデザート

そのほか、見た目も涼しげでかわいい、夏らしいスイーツや

シナモロールのパチパチはじける！涼風サイダー

ドリンクもラインナップ。

ネオナツマツリIII☆モーニングセット〜揚げ餅串＆さわやかレモンクレープ〜

さらに、モーニングメニュー「ネオナツマツリIII☆モーニングセット〜揚げ餅串＆さわやかレモンクレープ〜」を注文された方には、オリジナルカードノベルティ全10種から1枚がランダムでプレゼントされます。

この時期だけの特別なメニューとともに、「ピューロランドネオナツマツリIII」の世界観あふれる夏のひとときが楽しめるメニューばかりです。

Y3Kの世界観あふれる期間限定グッズが登場

グッズ名・価格：

ネオナツマツリIII マスコット(ハローキティ、クロミ、シナモロール)各3,850円(税込)ネオナツマツリIII マスコット ブルー(ハローキティ、クロミ)各3,850円(税込)ネオナツマツリIII アクリルチャーム(ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、バッドばつ丸、タキシードサム、ぐでたま)各1,430円(税込)ネオナツマツリIII ネイルシール 880円(税込)ネオナツマツリIII ポーチ 2,420円(税込)ネオナツマツリIII エコバッグ 3,300円(税込)ネオナツマツリIII フレーク入りシール(ポーズ、フード、ネオン)各715円(税込)ネオナツマツリIII ブラインドコレクションカード単品 660円(税込)／BOX 7,260円(税込)ネオナツマツリIII クリアファイル 550円(税込)ネオナツマツリIII 缶入りパスタスナック 1,620円(税込)

“未来涼風”をテーマに、実用的な「ポーチ」や「エコバッグ」はもちろん、Y3Kファッションに身を包んだ「ハローキティ」と「クロミ」の「マスコット」も登場。

そのほか、お友だちや家族とおそろいで持ちたくなる「アクリルチャーム」など、夏の気分を盛り上げるグッズが販売されます。

ネオナツマツリIII マスコット ブルー(ハローキティ)

価格：3,850円(税込)

ブルーを基調にした衣装がお似合いな「ハローキティ」のマスコット。

リボンやスカート、アクセサリーなど、細部にまでこだわりが光るグッズです。

ネオナツマツリIII ポーチ

価格：2,420円(税込)

「ピューロランドネオナツマツリIII」のアートを使用したポーチ。

ポーチの中に閉じ込めたフレークが揺れる、かわいい雑貨です。

ネオナツマツリIII エコバッグ

価格：3,300円(税込)

近未来的なデザインが施されたエコバッグもラインナップ。

コンパクトに折りたたんで持ち歩ける、便利なグッズです。

ネオナツマツリIII アクリルチャーム(ポムポムプリン)

価格：1,430円(税込)

キャラクターチャームやメッセージ、ハートのパーツがセットになったアクリルキーチャーム。

「ポムポムプリン」など全10種がラインナップされます。

日本の夏祭り文化と近未来カルチャーを融合したコンテンツの数々を通して、国内外のゲストが世代や国境を超えて楽しめる、新しい夏体験をお届け。

サンリオピューロランドにて2026年7月10日より開催される「ピューロランドネオナツマツリIII」の紹介でした☆

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