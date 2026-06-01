「ドジャースこそが最もフィットする」最下位低迷のレッドソックス、29歳外野手“トレード放出”を提案…見返りは？ 米メディア
レッドソックスがT・ヘルナンデスを獲得する可能性はあるのか(C)Getty Images
ア・リーグ東地区最下位に沈むレッドソックスに対し、米メディア『ClutchPoints』が、トレードで獲得すべき選手を提案している。
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同メディアは、今季のレッドソックスについて「シーズンを通して得点力不足に苦しんでおり、チームの長打力不足は衝撃的だ」と説明すると、昨オフには「アレックス・ブレグマンを引き留めることができず、メッツの元スラッガー、ピート・アロンソの獲得にも失敗した」と伝えている。
そんな中、29歳の外野手であるジャレン・デュランをトレード対象にすることを提案している。今季のデュランは、ここまで53試合に出場して打率.219、10本塁打、33打点、OPS.695、10盗塁という成績だ。
記事では「デュランをロースターに加えたいチームは数多くあるだろう。彼は両リーグ屈指の俊足外野手であり、球界でも屈指の走塁能力を誇る」と記した。
では、デュランをどこに放出するのかというと「ドジャースこそが、彼に最もフィットする球団だ」と主張。レッドソックスは代わりにテオスカー・ヘルナンデスを獲得するという案だ。
レッドソックスの打線にT・ヘルナンデスが加われば「常に一発の脅威を与える存在となるはずだ」とし、「もしデュランのトレードを決断するのであれば、彼をドジャースへ放出し、ヘルナンデスのような強打者を獲得すべきだ。彼が加われば、チームに今まさに必要とされている長打力がもたらされる」と予想した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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