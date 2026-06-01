声優としても活動する歌手の亜咲花（26）が1日までに自身のインスタグラムを更新。3年ぶりに日本ダービーを現地観戦した様子を投稿した。

自身のインスタグラムで「まさかの事務所の社長がスタンド席を引き当てまして…！3年ぶりに#日本ダービー参戦してきました！」とつづり始めた。

「ダービーを見事制したのはロブチェン。ワールドプレミア産駒の数はそう多くないのですが、初年度でダービー馬が誕生するとは…！今年まで種付料が50万だったので、来年からは流石に上がるだろうなあ〜。松山騎手のアツい涙に思わずもらい泣きしてしまいました。サラブレッドにとって一生で一度の大舞台、日本ダービー。競馬は毎日観てても飽きない、奥が深い。大好きだなぁ」と“お腹チラリ”のアシメTシャツコーデショットを投稿した。

最後に「ちなみに収支は……東京8Rで馬単189.6倍、金沢の百万石賞で3連単1410.5倍というとんでも馬券当てちゃったわ〜〜〜！！ちなみに収支は……東京8Rで馬単189.6倍、金沢の百万石賞で3連単1410.5倍というとんでも馬券当てちゃったわ〜〜〜！！」と報告した。

ネットでは「かわええ！」「すご〜い！」「うらやましい！」などの声があがった。