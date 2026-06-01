俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、主演ドラマ「今日から俺は！！」の共演者について語った。

18年に日本テレビ系で放送。転校を機に、“高校デビュー”を飾る少年・三橋貴志を賀来が熱演した。ほか伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈、仲野太賀、矢本悠馬、磯村勇斗ら、そうそうたる面々にとって出世作ともなった。

今でこそ、名前を聞けば若手オールスターといったキャスト陣だが、賀来によると、当時は違ったという。「清野菜名だったり、橋本環奈ちゃんだったり、僕たちは“辛酸なめ組”って呼んでいるんですけど」。自虐まじりに説明し、「キャリアはある程度あるんだけど、なかなかうまくいかなかったという。そういう人たちが集まったのが、『今日から俺は！！』」と続けた。それでも「毎晩、“絶対この番組で売れてやる！絶対この作品で売れてやろうな！”って、鼓舞しながらやっていたドラマだった」と、熱い現場だったことを明かした。

「30で芽が出なかったら、辞めようと思っていた」。今作に俳優人生を懸けていたという賀来にとっても、忘れられない代表作に。他の共演陣も、この作品を機に1人、また1人と売れていった。

しかし、その中で納得できない共演者がいるという。「太賀なんてね、太賀が今、大河ドラマやってるんですよ？」。ダジャレまじりに、今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演を務める仲野をいじった。さらに「信じられないですけど、ホントに…一番、そこが解せない」とぶっちゃけると、スタジオから大きな笑いが起きていた。

インタビュアーの予備校講師・林修氏は「演技うまいですよ…？」とフォローを入れたが、賀来は「あいつが大河ドラマ？」と何度も首をかしげた。リモートで参加した映画監督、脚本家の福田雄一氏も「ホントだよね。クランクイン初日に叫びすぎて、声をからしていた太賀がさ…」と、仲野の前のめりなエピソードを明かし、笑わせていた。