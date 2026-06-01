寺田心、取得した2つの資格明かす「週5日とかで教室行って」
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の寺田心が5月31日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（毎週日曜ひる12時45分〜）にゲスト出演。取得した資格を明かした。
【写真】“激変ぶり”話題の子役出身17歳俳優の近影
3歳でデビューし、現在17歳の高校3年生になった寺田は「僕、一応料理好きで、料理していて」と料理について話題に。「資格を持ってるんですけど」と切り出すと「料理教室に通っていて、その教室で講師ができる資格みたいなのをスイーツと料理で2つ持ってる」と取得した資格を明かした。
資格取得のきっかけについては「もともと昔、シェフになりたくて。シェフじゃなくても（料理は）趣味とか、お家でもできることだよねっていうことで、いったん資格だけ取ってみようってなって、料理教室通い始めて」と説明。「ケーキだとホールで作ったりするので」と明かし「回転台につけてやるんですけど」とジェスチャーで再現して見せた。
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が「努力家なんだね」と感心すると、寺田は「不器用というか。（ハマった）1個のことから出られないタイプで」と没頭するタイプであると自己分析し「料理も週5日とかで教室行って。夏休みとかほぼ毎日。1日4コマぐらい、2時間」と語った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆寺田心、取得した資格明かす
3歳でデビューし、現在17歳の高校3年生になった寺田は「僕、一応料理好きで、料理していて」と料理について話題に。「資格を持ってるんですけど」と切り出すと「料理教室に通っていて、その教室で講師ができる資格みたいなのをスイーツと料理で2つ持ってる」と取得した資格を明かした。
◆寺田心「ケーキだとホールで作ったりする」
資格取得のきっかけについては「もともと昔、シェフになりたくて。シェフじゃなくても（料理は）趣味とか、お家でもできることだよねっていうことで、いったん資格だけ取ってみようってなって、料理教室通い始めて」と説明。「ケーキだとホールで作ったりするので」と明かし「回転台につけてやるんですけど」とジェスチャーで再現して見せた。
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が「努力家なんだね」と感心すると、寺田は「不器用というか。（ハマった）1個のことから出られないタイプで」と没頭するタイプであると自己分析し「料理も週5日とかで教室行って。夏休みとかほぼ毎日。1日4コマぐらい、2時間」と語った。（modelpress編集部）
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