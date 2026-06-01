KADOKAWA国際マンガコンテスト結果発表 金賞はベトナム＆台湾在住作家「日本式漫画へのリスペクトが感じられる結果に」
KADOKAWAは、国際マンガコンテスト「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」の受賞作を発表した。118の国と地域から1959作品の応募があり、「漫画部門」ではベトナム在住のSyo.Era氏による『Cry or the witch will come』、「ワードレス漫画部門」では台湾在住のEli Lin氏による『Cells Within the Body.』が金賞に選ばれた。
【試し読み】漫画部門で金賞を受賞した『Cry or the witch will come』
同コンテストは、世界中のクリエイターに創作機会を届け、新たなIPの創出を目指して開催された国際マンガコンテスト。2024-25年に開催された「ワードレス漫画コンテスト」をスケールアップしたもので、前回の104の国と地域、1126作品を上回る規模となった。
今回は、セリフのない作品を対象とする「ワードレス漫画部門」に加え、日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語（繁体字）の5言語によるセリフ付き作品も対象とする「漫画部門」を新設。KADOKAWAの漫画編集部による選考を経て、各部門で金賞、銀賞、銅賞を決定し、将来への期待を込めた努力賞として5作品を選出した。
「漫画部門」では、金賞に『Cry or the witch will come』、銀賞にフランス在住のShinamori氏による『Deus Sniper』、銅賞にスイス在住の2AM Productions氏による『START AT NULL』が選ばれた。「ワードレス漫画部門」では、金賞の『Cells Within the Body.』に続き、銀賞にベトナム在住のLight Comic Studio氏による『BOW』、銅賞に台湾在住のMurJi氏による『ひとくじ』が入った。
努力賞には、アメリカ在住のカーソン氏による『Grandpa and Me』、インドネシア在住のDedy Koerniawan氏による『Blood Upon the Snow』、アメリカ在住のPequod氏による『Infinite Promenade』、韓国在住の氷室瑠衣氏による『デストロイ・ナズナ』、台湾在住のJASONZ氏による『JOHNNY B. GOOD IS GONNA BE GOOD』の5作品が選出された。
受賞者には賞金が贈られるほか、審査を担当した編集部の中から担当編集が付き、オンラインでのやりとりを中心に連載に向けたサポートを開始する。さらに、金賞、銀賞、銅賞の受賞者を日本に招待し、授賞式を開催する予定。各部門の金賞、銀賞、銅賞を受賞した6作品は、同社が運営する漫画ポータルサイト「カドコミ」で全編無料公開されている。
海外マンガ編集部の瀬川昇編集長は「部門を増やしスケールアップした結果、改めて、海外漫画家の熱量、質、そして何より『日本式漫画』へのリスペクトが感じられる結果となりました。受賞した11作品はそれぞれ、まだまだ伸びしろがありつつも、漫画市場に切り込めるだけの『自分の武器』が明確にある作品でした」と受賞作を評した。
同コンテストは、世界中のクリエイターに創作機会を届け、新たなIPの創出を目指して開催された国際マンガコンテスト。2024-25年に開催された「ワードレス漫画コンテスト」をスケールアップしたもので、前回の104の国と地域、1126作品を上回る規模となった。
今回は、セリフのない作品を対象とする「ワードレス漫画部門」に加え、日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語（繁体字）の5言語によるセリフ付き作品も対象とする「漫画部門」を新設。KADOKAWAの漫画編集部による選考を経て、各部門で金賞、銀賞、銅賞を決定し、将来への期待を込めた努力賞として5作品を選出した。
「漫画部門」では、金賞に『Cry or the witch will come』、銀賞にフランス在住のShinamori氏による『Deus Sniper』、銅賞にスイス在住の2AM Productions氏による『START AT NULL』が選ばれた。「ワードレス漫画部門」では、金賞の『Cells Within the Body.』に続き、銀賞にベトナム在住のLight Comic Studio氏による『BOW』、銅賞に台湾在住のMurJi氏による『ひとくじ』が入った。
努力賞には、アメリカ在住のカーソン氏による『Grandpa and Me』、インドネシア在住のDedy Koerniawan氏による『Blood Upon the Snow』、アメリカ在住のPequod氏による『Infinite Promenade』、韓国在住の氷室瑠衣氏による『デストロイ・ナズナ』、台湾在住のJASONZ氏による『JOHNNY B. GOOD IS GONNA BE GOOD』の5作品が選出された。
受賞者には賞金が贈られるほか、審査を担当した編集部の中から担当編集が付き、オンラインでのやりとりを中心に連載に向けたサポートを開始する。さらに、金賞、銀賞、銅賞の受賞者を日本に招待し、授賞式を開催する予定。各部門の金賞、銀賞、銅賞を受賞した6作品は、同社が運営する漫画ポータルサイト「カドコミ」で全編無料公開されている。
海外マンガ編集部の瀬川昇編集長は「部門を増やしスケールアップした結果、改めて、海外漫画家の熱量、質、そして何より『日本式漫画』へのリスペクトが感じられる結果となりました。受賞した11作品はそれぞれ、まだまだ伸びしろがありつつも、漫画市場に切り込めるだけの『自分の武器』が明確にある作品でした」と受賞作を評した。