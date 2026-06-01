ダチョウ倶楽部、霜降り明星・粗品に期待「次期“上島”」 熱々おでん伝授も宣言
ダチョウ倶楽部（肥後克広、寺門ジモン）、キンタロー。、純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が1日、都内で行われた『おたからや新CM発表会』に登場。ダチョウ倶楽部の“次期・上島竜兵さん”として粗品の名前を挙げた。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が挑戦。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを見せた。
その後、ほかに熱々おでんをやってほしい人について話が及ぶと、ジモンは先日行われた『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭』にも出演した霜降り明星・粗品の名前を挙げた。粗品は、“新生ダチョウ倶楽部”として40周年感謝祭では新ネタや熱湯風呂を披露していた。
ジモンは「意外とああいいうの（粗品は）嫌いなんですよ（笑）」と苦笑いしつつも、「次期、上島の代わりですから。いつか粗品におでんを伝授します！」と宣言した。
新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が挑戦。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを見せた。
ジモンは「意外とああいいうの（粗品は）嫌いなんですよ（笑）」と苦笑いしつつも、「次期、上島の代わりですから。いつか粗品におでんを伝授します！」と宣言した。
新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。