ハイブリッド車＆エアロ仕様に統一

スズキは2026年6月1日、ミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発表しました。



同日に発売しています。

ランディは2006年に登場したミドルサイズミニバンです。初代から3代目までは日産「セレナ」のOEMモデルとなっていましたが、2022年8月に発売された4代目の現行モデルからはトヨタ「ノア」のOEMモデルとなっています。

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基本的にはノアと同等ながら、フロントグリル周辺のデザインが専用となり、ハイブリッド車ではスズキ車と共通するハイブリッドエンブレムが装着されるなどの違いがあります。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1875mm、ホイールベースは2850mmです。

今回の一部仕様変更ではベースのノアが5月に一部改良されたことを受けたもので、従来の2リッター車を廃止し、全車が1.8リッターハイブリッド車に統一。燃費性能は21.9km／Lから23.6km／L（WLTC）です。

また、全車がノアの「S」系グレードに相当するエアロタイプのモデルのみになっています。さらにランディでは従来、ハイブリッド車は7人乗りの設定のみとなっていましたが、今回、8人乗り仕様を新設しています。

主要装備では、マルチインフォメーションディスプレイを7インチに拡大し、視認性と先進性を向上。4WD（E-Four）車にはドライブモードセレクトに「SNOW EXTRA」モードを追加し、雪道走行時の安定性を向上しています。

先進運転支援システムでは、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロール（全車速追従機能付き）、パーキングサポートブレーキ、ブラインドスポットモニターなどを含めた最新の「セーフティセンス」を標準装備しています。

ラインナップは「HYBRID G」のみのモノグレードで、8人乗りは2WDのみの設定。7人乗りは2WDと4WD（E-Four）車が選択できます。

一部仕様変更を行ったランディの価格（消費税込）は384万5600円から412万8300円です。