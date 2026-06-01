　1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の6万6960円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万7038.24円に対しては78.24円安。出来高は2万257枚となっている。

　TOPIX先物期近は3946ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.58ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66960　　　　　+540　　　 20257
日経225mini 　　　　　　 66955　　　　　+545　　　344886
TOPIX先物 　　　　　　　　3946　　　　 -33.5　　　 48476
JPX日経400先物　　　　　 35915　　　　　-300　　　　1440
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　 -29　　　　4806
東証REIT指数先物　　　　　1795　　　　 -18.5　　　　　48

株探ニュース