日経225先物：1日正午＝540円高、6万6960円
1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円高の6万6960円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万7038.24円に対しては78.24円安。出来高は2万257枚となっている。
TOPIX先物期近は3946ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.58ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66960 +540 20257
日経225mini 66955 +545 344886
TOPIX先物 3946 -33.5 48476
JPX日経400先物 35915 -300 1440
グロース指数先物 785 -29 4806
東証REIT指数先物 1795 -18.5 48
株探ニュース
TOPIX先物期近は3946ポイントと前日比33.5ポイント安、現物終値比4.58ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66960 +540 20257
日経225mini 66955 +545 344886
TOPIX先物 3946 -33.5 48476
JPX日経400先物 35915 -300 1440
グロース指数先物 785 -29 4806
東証REIT指数先物 1795 -18.5 48
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