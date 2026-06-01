「リテラシー神」LDH所属メンバー、甥っ子とのディズニーショットに反響「こんな叔父さん最高すぎる」
FANTASTICS from EXILE TRIBEの澤本夏輝さんは5月31日、自身のInstagramを更新。おいっ子と東京ディズニーランドを訪れたプライベートショットを公開しました。
【写真】おいっ子とのディズニーショット
また、澤本さんはおいっ子の顔や一般人の顔を王冠や犬のスタンプなど、ユニークな絵文字を重ねて隠しており、そのセンス抜群のチョイスがファンの間で話題に。
コメントでは「人を木でぼかす叔父、きゃわ」「こんな叔父さん最高すぎる」「甥っ子くん大きくなってる！！！成長って早い！！！」「ほんと絵文字職人！！！！」「人を隠す絵文字チョイスのセンスがやばい」「ボカした上からスタンプ貼っててリテラシー神」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】おいっ子とのディズニーショット
絵文字チョイスにも注目集まる澤本さんは「今更冬に行ったやつ」とつづり、写真を6枚載せています。おいっ子と東京ディズニーランドを楽しむプライベートショットです。手をつないでパーク内を歩く後ろ姿や、ベンチに並んで座る姿、シンデレラ城を背景に並んで立つ姿など、仲の良さが伝わってきます。
コメントでは「人を木でぼかす叔父、きゃわ」「こんな叔父さん最高すぎる」「甥っ子くん大きくなってる！！！成長って早い！！！」「ほんと絵文字職人！！！！」「人を隠す絵文字チョイスのセンスがやばい」「ボカした上からスタンプ貼っててリテラシー神」などの声が上がりました。
イケメン2人でディズニーシーを楽しむ4月17日の投稿では同グループメンバーの木村慧人さんと東京ディズニーシーを楽しむ姿を披露していた澤本さん。イケメン2人の仲むつまじい様子が印象的です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)