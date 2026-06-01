1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.0％増の2978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.9％増の2311億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、ＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ プライム １５０ <2017> など94銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> など23銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> が4.11％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が4.08％高と大幅な上昇。



一方、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は5.00％安、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は4.29％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は3.94％安、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> は3.92％安、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> は3.91％安と大幅に下落した。



日経平均株価が708円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1671億3800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1468億5500万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が156億1300万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が151億2700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が104億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が75億9700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が58億9100万円の売買代金となった。



株探ニュース